VIDEO. Manifestație anti-restricții în Bruxelles, de Ziua Muncii: Protestatarii au petrecut pe iarbă și au scandat „libertate”. În cele din urmă, forțele de ordine au intervenit cu gaze și tunuri cu apă

O manifestație anti-restricții a avut loc sâmbătă în Parcul Bois de la Cambre din Bruxelles, unde s-au adunat sute de oameni pentru a-și exprima nemulțumirea față de regulile de protecție sanitară, petrecând împreună de Ziua Internațională a Muncii.

Manifestație anti-restricții în Bruxelles, de Ziua Internațională a Muncii

După ce au mărșăluit prin capitala Belgiei, demonstranții au ajuns în parc, unde inițial au ascultat muzică și au petrecut pe iarbă. Câțiva dintre ei au început să scandeze sloganuri precum „libertate” sau „opriți dictatura”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Suntem aici pentru că toată lumea este sătulă”, a declarat unul dintre manifestanți, Julien, cu un pahar în mână. „Suntem împreună, suntem uniți într-un parc, este legal”, potrivit RTBF.be.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

A murit! A fost o actriţă fără pereche!

Dacă la început incidentele au fost izolate, rezumându-se la câteva petarde și o serie de scandări, după-amiază au apărut și primele tensiuni veritabile. În cele din urmă, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea.