Vladimir Putin a declarat că Aleksei Navalnîi a meritat pedeapsa cu închisoarea / Un reporter l-a întrebat de ce opozanții săi ajung în închisoare sau sunt găsiți morți: „De ce vă e atât de frică?” (VIDEO)

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri, la Geneva, după summitul cu omologul său american Joe Biden, că opozantul Aleksei Navalnîi a meritat să ajungă la închisoare. Unul dintre reporterii prezenți la conferință l-a întrebat pe liderul de la Kremlin cum se face că majoritatea opozanților săi ajung la închisoare sau chiar sunt găsiți morți: „De ce vă e atât de frică?” .

Navalnîi a fost arestat în ianuarie, la întoarcerea din Germania, unde a fost tratat după ce a fost otrăvit cu un agent neurotoxic. Kremlinul respinge categoric că e în spatele acestei tentative de omor. Aleksei Navalnîi a primit doi ani şi jumătate de închisoare pentru că ar fi încălcat termenii unei condamnări cu suspendare primite în 2014, într-un dosar pe care-l denunţă drept politic.

Acum, Vladimir Putin a afirmat că Navalnîi a ajuns la închisoare pentru că a încălcat condițiile probațiunii.

.@ABC News' @rachelvscott to Russian Pres. Putin: "The list of your political opponents who are dead, imprisoned or jailed is long...and you have now prevented anyone who supports [Alexey Navalny] to run for office.



"So my question is, Mr. President: what are you so afraid of?" pic.twitter.com/EMNnaRLLbO