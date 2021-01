Vladimir Putin, baie într-o piscină cu apă rece ca gheața, de Bobotează (VIDEO)

Vladimir Putin a sărbătorit Boboteaza pe rit vechi cu o baie înghețată. Liderul de la Kremlin, îmbrăcat doar într-o pereche de pantaloni scurți de baie de culoare albastră, s-a scufundat, marți, într-o piscină cu apa înghețată din Moscova, la o temperatură de aproximtiv -20 de grade, potrivit cnn.com.

Președintele rus, în vârstă de 68 de ani, a intrat într-un bazin în formă de cruce, în fața căruia se afla o cruce translucidă ce pare sculptată în gheață. Putin s-a scufundat de trei ori în apă, făcând de fiecare dată semnul crucii.

Vladimir Putin, scufundat într-o piscină înghețată, de Bobotează

Russian President Vladimir Putin took a dip in icy water to celebrate #Epiphany , a major holiday of Orthodox Christians, in Moscow, Russia, on Wednesday. pic.twitter.com/g29XYl0XhQ

Kremlinul a precizat că această scufundare în apa înghețată marchează "una dintre cele mai importante sărbători creștine - botezul lui Cristos".

Nu este prima dată când Putin se dezbracă în public în timpul iernii. În 2018, el s-a scăldat în apele înghețate ale lacului Seliger. De asemenea, a fost fotografiat topless în 2017, în timp ce pescuia cu pieptul gol, dar și în timp ce călărea într-o vacanță în 2009.

Russian president Vladimir Putin takes bath in icy water to mark the orthodox Christian epiphany



Like millions of his fellow citizens, Russian President Vladimir Putin took a plunge into ice-cold water at Lake Seliger, north of Moscow, during Easterhttps://t.co/7B7lw1QfSL