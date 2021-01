Cine este Yulia Navalnaya, soția lui Alexei Navalnîi. Ce se va întâmpla cu ea, după ce liderul opoziției ruse a fost arestat

Alexei Navalnîi, liderul opoziției ruse, a fost arestat duminică, la scurt timp după ce s-a reîntors în Rusia. Navalnîi a părăsit Germania, țară în care a primit îngrijiri medicale după ce a fost otrăvit în urmă cu cinci luni. Opozantul lui Vladimir Putin a decolat duminică de la Berlin și a aterizat pe aeroportul rus Șeremetievo, acolo unde a și fost reținut atunci când a ajuns la controlul pașapoartelor. Asta deși, inițial se știa că aeronava în care se află va ateriza pe un alt aeroport. În tot acest timp, Alexei Navalnîi a avut-o alături pe soția sa, Yulia.

Cine este Yulia Navalnaya

În vârstă de 44 de ani, Yulia Navalnya, a devenit soția principalului opozant al lui Vladimir Putin în anul 2000 și au împreună doi copii, Daria și Zahár.

La decolarea din Berlin, soția lui Alexei Navalnîi a fost auzită citând, în glumă, o replică dintr-un celebru fim rusesc: „Băiete, adu-ne niște vodcă, mergem acasă”.

După ce soțul ei a fost reținut, Yulia Navalnya, a declarat că autoritățile din Rusia s-au speriat de opozantul lui Putin și au arătat asta prin faptul că au oprit mai multe zboruri și au reținut foarte multe persoane, totul ”pentru un bărbat care se întoarce în țara lui”. Declarația soției lui Navalnîi are legătură cu faptul că înainte de aterizarea la Moscova a avionului în care se afla acesta, câteva zeci de susținători ai săi au fost băgați în dube de polițiști.

"Cel mai important lucru pe care Alexei l-a spus în seara asta este că nu se teme. Nici eu nu mă tem. Și vă invit pe toți să nu vă fie frică", a mai declarat Yulia Navalnya în fața reporterilor înainte să părăsească aeroportul Șeremetievo.

Vara trecută, atunci când Navalnîi era în comă după ce fusese otrăvit, soția lui a făcut un apel la Vladimir Putin să permită transportul acestuia la un spital din Germania pentru a fi tratat.

A venit acasă și și-a găsit soţul în pat. Când a dat aşternutul la o parte, a împietrit! A plâns ...

De ce a fost arestat Alexei Navalnîi

Alexei Navalnîi a decis să se reîntoarcă în Rusia deși primise amenințări din partea Administrației Penitenciarelor cu privire la iminenta sa arestare. El este acuzat că nu ar fi respectat termenii unei eliberări condiționate și că nu s-a prezentat la controlul judiciar la data care fusese stabilită. Alexei Navalnîi a fost condamnat în 2014 la închisoare cu suspendare pentru delapidare.

Înainte de a fi arestat, liderul opoziției ruse a declarat că se bucură că a revenit în țara sa și că nu se teme.

”Este o dovadă în plus că lupta trebuie continuată. (...) Sunt fericit că am ajuns, este ziua cea mai bună din ultimele luni. Aici e casa mea. (...) Nu mă tem, pentru că știu că am dreptate, știu că dosarele mele penale sunt fabricate, iar ceea ce mi s-a întâmplat sunt încercări de a mă speria și intimida”, a spus Navalnîi.

Înainte de aterizarea avionului care l-a adus de la Berlin, sute de forțe de ordine se adunaseră pe aeroportul din capitala Rusiei. Fratele lui Alexei, Oleg Navalnîi, și aliata Liubov Sobol au fost arestați pe aeroportul unde așteptau revenirea soților Aleksei și Yulia Navalnaya de la Berlin.