Zece persoane au murit şi alte 25 au fost prinse sub dărâmături, în urma prăbuşirii unei clădiri lângă Mumbai (VIDEO)

Zece persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 25 au fost prinse sub dărâmături în urma prăbuşirii unei clădiri rezidenţiale cu trei etaje, în cursul zilei de luni, în India, lângă Mumbai, potrivit Reuters.

Accidentul a avut loc în jurul orei 03.40 (22.10 GMT duminică) la Bhiwandi, un oraş în apropiere de capitala financiară a ţării, Mumbai.

“Zece persoane au murit, am salvat 11 persoane", a declarat un responsabil al municipalităţii Thane, de care aparţine Bhiwandi, citat de AFP.

În India, prăbuşirea clădirilor nu este ceva ieşit din comun din cauza construcţiilor vechi şi adesea ilegale, iar acest lucru se întâmplă în special în timpul ploilor musonice sezoniere între lunile iunie şi septembrie.

Şeful Forţei Naţionale de Răspuns la Dezastre (NDRF), a declarat într-o postare pe Twitter că 20-25 de persoane ar fi rămas prinse sub dărâmături şi că mai multe echipe de salvare au fost trimise la faţa locului.

#UPDATE Maharashtra: Death toll rises to 10 in the building collapse incident in Bhiwandi, Thane which took place earlier today. Rescue operation by NDRF (National Disaster Response Force) still underway. pic.twitter.com/MXHBlJQWWg

#WATCH Maharashtra: A team of NDRF rescued a child from under the debris at the site of building collapse in Bhiwandi, Thane.



At least five people have lost their lives in the incident which took place earlier today. pic.twitter.com/6j90p1GloQ