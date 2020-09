Zeci de mii de bieloruși manifestează împotriva lui Aleksandr Lukaşenko. Clădirile importante din Minsk au fost înconjurate de puternice dispozitive de securitate, cu blindate şi trupe ale armatei (VIDEO)

Zeci de mii de bieloruși manifestează din nou, duminică, pe străzile din Minsk, pentru a denunța rezultatele oficiale alegerilor prezidențiale din 9 august, care l-au dat învingător cu peste 80% din voturi pe Aleksandr Lukașenko. Președinte în Belarus din 1994, Lukașenko se confruntă de aproape o lună cu cea mai puternică mișcare contestatară. Oamenii resping categoric ideea că el a obținut cele mai multe voturi la scrutinul de luna trecută. Protestele de până acum s-au soldat cu mai mulți morți, sute de răniți și mii de persoane arestate de forțele de ordine controlate de Lukașenko. Parte din ele au fost eliberate între timp. Ele au povestit cum au fost torturate în detenție și au arătat rănile și vânătăile de pe trupuri. Imaginile au oripilat Europa. UE a anunțat că nu recunoaște rezultatul oficial al alegerilor și se pregătește să impună sancțiuni economice.

Noi proteste în Belarus. Zeci de mii de oameni, pe străzile din Minsk. Forțele de ordine au reținut mai mulți manifestanți

Nouă zi de proteste în Minsk. Zeci de mii de oameni au mărșăluit în diverse zone ale capitalei bieloruse, scandând împotriva președintelui Aleksandr Lukașenko.

Dispozitive impresionante ale forțelor de ordine, cu blindate şi trupe ale armatei, au fost masate jurul mai multor clădiri importante.

Potrivit Viasna, un ONG care luptă pentru apărarea drepturilor omului, 37 de manifestanți au fost arestați.

Sursă Video: Franak Viačorka

Sursă Video: Дождь



Sursă Video: Liveuamap



Marș al femeilor din Belarus împotriva violenţei poliţiei

Sâmbătă, mii de femei au participat la un marș în centrul capitalei Minsk, ele denunțând violența polițiștilor și jandarmilor la manifestațiile de până acum. Evenimente similare au fost organizate și în alte orașe.

Femeile au venit cu buchete de flori, dar și cu ursuleți panda, în semn de solidaritate cu angajaţii companiei de software PandaDoc, arestaţi mai devreme. Cofondatorul companiei, Mikita Mikado, rezident în SUA, a denunţat persecutarea angajaţilor săi.

În prima parte a zilei de sâmbătă a avut loc şi un miting al studenţilor. Forțele de ordine au anunțat că au reținut circa 30 de oameni. Potrivit agenției EFE, printre cei ridicați se află și jurnaliști care relatau de la fața locului.

Aleksandr Lukașenko amenință: Dacă opoziția preia conducerea, va fi baie de sânge în Belarus

La începutul acestei săptămâni, președintele contestat a încercat să-i sperie pe oameni, spunându-le că adversarii săi politici le vor ucide copiii dacă vor ajunge la Putere.

„Vreau să protejez ce am creat 25 de ani cu mâinile noastre. Am ridicat țara din ruine, din cenușă. Mii și milioane de oameni mă susțin. Știu că dacă ei vin la putere, vor distruge tot, vor începe să ucidă oameni și copiii acestora. Nu va fi o lustrație, cum spun ei, ci o baie de sânge. Ce s-a întâmplat în Ucraina va părea o plimbare în parc!”, a amenințat Aleksandr Lukașenko.

Luni, el a evocat ideea unui referendum, într-o încercare de a mai calma spiritele: „Tocmai de aceea cred că, deși avem un sistem un pic autoritar, președintele protejează sistemul judiciar. Trebuie să facem un sistem care să funcționeze indiferent de personalități, inclusiv Lukașenko”.

Joi, pe site-ul Ministerului de Interne din Belarus a apărut informația că Aleksandr Lukașenko și Iuri Karaev, ministrul de Interne, sunt dați în urmărire internațională pentru „crime de război”. Anunțul a fost postat de un grup de hackeri necunoscuți, care au reușit să intre în sistem.

Lukașenko și Karaev sunt acuzați de „crime de război împotriva poporului belarus” și dați în urmărire din data de 9 august, aluzie la ziua în care au avut loc mult contestatele alegeri prezidențiale.