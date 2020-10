Zeci de mii de oameni prostestează duminică la Minsk. Forțele regimului belarus au răspuns cu tunuri cu apă și arestări (FOTO, VIDEO)

Zeci de mii de persoane au mărșăluit pe străzile capitalei belaruse Minsk, duminică, și au solicitat autorităților să elibereze deținuții politici, iar forțele de ordine au folosit tunuri cu apă pentru dispersarea mulțimii, transmite Reuters.

Marșul a venit în completarea multiplelor manifestații anti-regim, ce au izbucnit odată cu alegerile prezidențiale din 9 august, când aparatul de stat la anunțat pe Aleksandr Lukașenko drept câștigător cu un procent covârșitor. Totuși, opozanții săi susțin că scrutinul a fost fraudat, astfel încât liderul autoritar de la Minsk să obțină un al șaselea mandat de președinte.

#Belarus #Minsk 57 days and nine consecutive Sundays of the protests - Belarusians are coming out in dozens of thousands yet again. Despite more than 13,000 people having been detained since August,tortures and shootings. Today’s march is demanding release of political prisoners. pic.twitter.com/VmFHmq3l1P