Zi decisivă pentru Republica Moldova, tensiuni pe măsură: Zeci de persoane au protestat la Varnița, spunând că vor să împiedice aducerea de alegători plătiți din Transnistria (VIDEO)

Ziua de 15 noiembrie ar putea fi una crucială pentru viitorul Republicii Moldova, astfel că peste Prut și nu numai se resimte dimensiunea mizei, iar tensiunile n-au întârziat să apară. În satul Varnița, zeci de oameni au protestat vehement, acuzând că unii alegători ar fi fost mituiți, și susțin că există cazuri când aceeași mașină a efectuat mai multe curse pentru a aduce la urne oameni din alte zone, potrivit B1 TV.

