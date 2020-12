2020, anul în care Amazon înregistrează cel mai mare profit din istoria companiei și cotația cea mai ridicată la bursă

Jeff Bezos, CEO-ul Amazon, este cel mai bogat om din lume. Averea sa va depăși cât de curând pragul de 200 miliarde de dolari. Potrivit analiștilor financiari, Jeff Bezos deține 10,6% din acțiunile companiei Amazon, iar în acest an, acțiunile sale au crescut cu 40%.

Amazon are cel mai mare profit din istoria de 26 de ani a companiei

Amazon este unul dintre cei mai importanți comercianți cu amănuntul, online, din lumea întreagă, un lider mondial în domeniul e-commerce, dar și cel mai important comerciant electronic din SUA. Vânzările sale au crescut în ultimele luni, pe fondul crizei generate de COVID-19, fapt pentru care acest retailer a angajat încă 175.000 de oameni.

Amazon a înregistrat profituri uriașe, deși previziunile investitorilor erau negative, din cauza costurilor impuse de criza sanitară care ajungeau la 4 miliarde de dolari. Potrivit Financial Times, încasările au crescut cu 40% și au ajuns la 88,9 miliarde de dolari.

În al treilea trimestru al acestui an, Amazon Web Services a generat venituri de cloud computing și găzduire de peste 10,3 miliarde de dolari. Profiturile din Amazon Web Services au crescut cu 29%.

Prețul acțiunilor Amazon

În ultimii cinci ani, prețul acțiunilor Amazon a crescut de cinci ori și se pare că va continua să crească. Compania face progrese, are zeci de centre de logistică în SUA și rețele de expediere ce rivalizează cu cele mai mari rețele de livrare globală prin curier, precum FedEx și UPS.

De la începutul anului 2020, acțiunile Amazon au fost în creștere cu 75,4%, deci tranzacționarea lor s-a făcut într-un moment bine ales, astfel compania a ajuns la 1,6 trilioane dolari capitalizare. Prețul unei acțiuni la Amazon era de $1845.54 la începutul acestui an, iar acum depășește $3200.

Interesul românilor față de astfel de investiții a crescut în ultimii ani, însă este bine ca începătorii să se documenteze serios înainte de a lua o decizie. În acest sens, pot consulta resursele credibile de pe Internet.

Interesul românilor față de astfel de investiții a crescut în ultimii ani, însă este bine ca începătorii să se documenteze serios înainte de a lua o decizie. În acest sens, pot consulta resursele credibile de pe Internet.

Creșterea valorii nete a averii lui Jeff Bezos ar putea schimba lumea

În săptămâna alegerilor, Jeff Bezos a vândut un pachet de 998.800 de acţiuni, care în total valorează 3 miliarde de dolari, arată știrile de pe Market Watch.

Bezos a reușit să vândă acţiunile sale la timp, la un interval de preţ foarte bun, ce era cuprins între 2.951 și 3.079 de dolari pe unitate. În acest fel, a obținut un profit enorm la vânzarea acțiunilor sale, valoarea participaţiei sale la Amazon s-a ridicat la 173 miliarde de dolari.

În ultimii ani, Jeff Bezos a realizat și câteva acțiuni caritabile.

În februarie 2020, el a vândut acţiuni AMZN de aproximativ 3,5 miliarde de dolari și de asemenea a creat Bezos Earth Fund – care este un fond ce luptă împotriva schimbărilor climatice. În noiembrie a anunțat că va dona suma de 10 miliarde de dolari în acest fond, care va ajuta la realizarea activitățiilor cercetătorilor și organizațiilor nonprofit.

Începând din 28 iulie 2020, Jeff Bezos a donat suma de 125 milioane de dolari pentru eforturile de ajutor COVID-19, pentru Feeding America în special. Prin astfel de donații, Jeff Bezos ar ajuta sute de milioane de oameni să aibă acces la apă, alimente, medicamente și educație.

În august 2020, Jeff Bezos a vândut alte acțiuni, în valoare de circa 3 miliarde de dolari.

De asemenea, multimiliardarul a precizat că visul său este de a cuceri spațiul, fapt pentru care va investi an de an bani în compania aerospaţială Blue Origin, prin vânzarea a circa 1 miliard de acţiuni Amazon pe an.