Amenințarea semiconductorilor din China a declanșat o pierdere de 100 de miliarde de dolari

Vânzătorii de acțiuni nu au fost foarte discreți joi, atunci când indicii majori s-au prăbușit. Dar scăderea acțiunilor producătorilor de cipuri ar fi putut avea originea într-o mutare a Chinei.

Indicele Philadelphia Semiconductor a scăzut joi cu 5,7%, cea mai proastă sesiune de la mijlocul lunii iunie, în urma știrii că China planifică un set complet de noi politici guvernamentale pentru a-și dezvolta industria internă a semiconductoarelor și a contracara restricțiile recente impuse de administrația Trump. Declinul a șters din valoarea producătorilor aproximativ 100 de miliarde de dolari.

Marii producători de cipuri au înregistrat una dintre cele mai proaste zile din ultimele luni. Acțiunile Nvidia Corp. au scăzut cu 9,3%, cel mai mare declin din 16 martie. Broadcom Inc. a scăzut cu 6,1%, Qualcomm Inc. a scăzut cu 5,5%, iar Intel Corp. a scăzut cu 3,6%.

„Dacă ar fi să mă întrebați chiar acum care a fost cea mai importantă îngrijorare a mea pentru cea mai mare parte a lunii august, voi răspunde că au fost tensiunile crescânde dintre SUA și China”, a spus Arthur Hogan, strategy-șef la National Securities Corp. „Nu este vorba despre presupusa primă fază de discuții comerciale cu China, care ar cumpăra mai multe dintre produsele noastre agricole, ci este mult mai mult în legătură cu ceea ce facem de fapt în viața reală - începem un război rece tehnologic.”

Semiconductorii sunt cheia obiectivelor tehnologice din Beijing. Prin urmare, guvernul pregătește un sprijin amplu pentru dezvoltarea așa-numitelor semiconductoare de a treia generație pentru cei cinci ani care urmează până în 2025, potrivit Bloomberg News. Miscarea vine în contextual în care administrația Trump amenință să întrerupă aprovizionarea Chinei din străinătate.

Guvernul SUA a înscris pe lista neagră zeci de firme tehnologice din China pentru a le împiedica să cumpere piese americane. De asemenea, a instituit interdicții pentru TikTok (ByteDance Ltd.) și WeChat (Tencent Holdings Ltd._ și a sancționat Huawei Technologies Co.

În urma acestor restricții, reacția Chinei nu este o surpriză, a spus Hogan.

Când cele mai mari două economii din lume se înfruntă cap la cap, a spus el, „este greu să ne dăm seama ce bine va rezulta de aici”.

Articol susținut de Huawei