Apple a lansat patru versiuni ale noului iPhone 12. Cum arată primul telefon cu 5G (VIDEO)

Apple a lansat, marți, 13 octombrie, noul iPhone 12, cu patru modele versiuni de dispozitive. Prețul de pornire al unui telefon este de 699 de dolari.

iPhone 12 este primul telefon dotat cu tehnologia 5G și este disponibil în cinci culori: negru, alb, albastru, roșu și verde.

Trebuie să știți că cutia cu noul iPhone 12 nu va conține un încărcător și nici căști. De asemenea, iPhone-ul va veni cu USB Type-C către portul Lightning.



Spre deosebire de modelele anterioare, iPhone 12 se întoarce la modelul pătrățos cunoscut de la iPhone 4 și iPhone 5. Toate telefoanele lansate azi utilizează 5G, adică sunt o nouă generație de telefoane mobile ultra-rapide.

Iată ce versiuni au la dispoziție cumpărătorii:

După cum îi spune și numele, iphone12 mini este cel mai mic din seria sa. Are un ecran OLED de 5,4 inchi. Dispozitivul vine cu capacități de stocare diferite, în funcție de preț: 64 GB, 128 GB și 256 GB pentru stocare. Prețul de pornire va fi de 699 de dolari.

Aceasta este telefonul de top al seriei, dar care este la fel de mare ca iPhone 11 și are funcții asemănătoare cu ale variantei mini. Dispozitivul va fi disponibil în aceiași gamă de culori și cu același spațiu de stocare ca varianta de mai sus. Prețul de pornire este 799 de dolari.

This is iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max #AppleEvent pic.twitter.com/7Dof7XkwV2

Prețul său de pornire al unui astfel de dispozitiv este de 999 de dolari. Modelele Pro sunt construite din cele mai bune materiale. Pentru rama exterioară, în locul aluminiului, a fost ales oțelul inoxidabil. Sticla de pe spate este una cu textură mată, la fel ca cea de pe modelele Pro de anul trecut. De aici pot fi observate însă niște upgrade-uri mai mari. iPhone 12 Pro are un ecran Super Retina XDR de 6,1”.



Versiunea Pro Max este cel mai mare telefon din gama lui, cu un ecran de 6,7 inchi și o cameră diferită de celelate 3 telefoane iPhone 12. Cameră telephoto de 2,5x (65mm) f/2.2, permite un zoom de 5 ori mai mare față de ultra-wide. Camera ultra-wide este aceeași ca pe celelalte modele, iar camera principală este una complet nouă. În plus, senzorul este cu cu 47% mai mare și permite captarea unei cantități mai mari cu 87% de lumină. Obiectivul cu 7 elemente folosește o diafragmă f/1.6 și un sistem noi de stabilizare numit „sensor shift”, care mișcă direct senzorul, în locul obiectivului.

Cameră fotografiază și în formatul Apple Pro RAW, care va permite captarea în format RAW a informațiilor de pe toate camerele și senzorii telefoanelor pentru o calitate superioară de procesare. De asemenea, posesorii unui astfel de telefon vor putea filma în HDR la 10-biți. Se pare că telefonul ar fi capabil și să filmeze în format Dolby Vision HDR.

Prețul său de pornire este de 1.099 dolari și este disponibil în versiuni de 128, 256 și 512 GB. Culorile în care va fi disponibil sunt: auriu, argintiu, albastru și grafit.

JUST IN: Apple unveils the iPhone 12 — the very first iPhone with 5G. #AppleEvent https://t.co/RvgHd31h24 pic.twitter.com/5aLxU8zaZj