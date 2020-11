Apple nu are stocuri suficiente de cipuri de alimentare pentru iPhone 12

Apple Inc. se confruntă cu o lipsă de cipuri vitale care gestionează consumul de energie pe iPhone și alte dispozitive, au spus surse anonime din rândul partenerilor Apple, citate de Bloomberg, complicându-și capacitatea de a satisface cererea pentru cea mai recentă versiune a gadgetului său, iPhone 12.

Nu este clar în ce măsură blocajul ar putea limita disponibilitatea iPhone în trimestrul său crucial de lansare, de obicei cel mai aglomerat Apple.

Potrivit surselor, cererea crescândă de siliciu într-o gamă largă de produse și întreruperile lanțului de aprovizionare de la Covid-19 sunt principalele cauze ale deficitului. Principalul producător de cipuri Apple Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. a declarat în octombrie că smartphone-urile 5G necesită 30% până la 40% mai mult conținut de cip față de 4G. Acest lucru și incertitudinea de-a lungul pandemiei îi determină pe clienți să-și ascundă componentele de frică să nu se epuizeze, mai ales după ce producătorul principal de smartphone-uri Huawei Technologies Co. se aprovizionase masiv înainte de termenul din septembrie pentru sancțiunile SUA.

Stocarea compozitelor aduce probleme într-o industrie electronică globală care încă se recuperează de la blocajele care au dat peste cap rutele de transport și au tăiat lucrătorii din fabrici la începutul acestui an. Se preconizează că perturbările vor persista în următoarele două trimestre.

Gestionarea energiei este mai importantă pentru iPhone 12 decât pentru predecesorii săi, având în vedere caracteristicile suplimentare ale camerei și capacitățile 5G, crescând nevoia Apple pentru aceste componente. Recent a lansat patru modele 5G, iar analiștii se așteaptă la o cerere puternică a consumatorilor pentru dispozitive. În timpul unei conferințe telefonice recente cu analiștii, CEO-ul Apple, Tim Cook, a avertizat cu privire la constrângerile de aprovizionare pentru iPhone 12, Mac, iPad și unele modele Apple Watch - deși nu a menționat în mod specific cipurile de gestionare a energiei.

Problemele de aprovizionare pentru iPhone nu sunt „o surpriză”, deoarece Apple tocmai a început să intensifice producția, a spus CEO-ul. „Este greu de prezis” cât vor dura constrângerile de aprovizionare, a adăugat el. Un purtător de cuvânt al Apple a refuzat să comenteze.

Apple are mai mulți furnizori de cipuri de gestionare a energiei, conform unei recesiuni recente de la iFixit . IPhone 12 Pro folosește o componentă de la Texas Instruments Inc. pentru a controla puterea sistemului de camere, împreună cu un cip similar de la STMicroelectronics NV și unul de la Qualcomm Inc. pentru modemul 5G.

Există, de asemenea, o parte de gestionare a energiei proiectată de Apple în acest telefon. În 2018, Apple a achiziționat tehnologie și alte active de la Dialog Semiconductor Plc în valoare de 600 de milioane de dolari pentru a-și construi propriile cipuri de gestionare a energiei.

În SUA, o verificare a site-ului web Apple arată că noile comenzi iPhone 12 Pro nu vor ajunge clienților până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie, în timp ce iPhone 12 obișnuit nu prezintă nicio întârziere. Multe modele de iPad afișează livrări între mijlocul lunii noiembrie și sfârșitul lunii, în timp ce unele modele Apple Watch arată timpii de livrare la sfârșitul lunii noiembrie.