Apple TV, în sfârșit disponibil pe toate dispozitivele cu Android TV

Apple TV + ne este alături de puțin peste un an și șapte luni, pentru că atâta timp s-a scurs de la 1 noiembrie 2019, în care a lansat prima sa serie. Un interval de timp care i-a ajutat pe cei din Cupertino să-și extindă tentaculele dincolo de propriile lor granițe. Și, dacă ceva a caracterizat serviciul de streaming al celor de la Apple, este că nu au avut nicio problemă să ajungă și la alte dispozitive și platforme. Dacă Steve Jobs ar fi putut vedea așa ceva, probabil s-ar răsuci în mormânt. În fine, gata cu glumele...

Apple TV + a avut deja o bună parte din aplicații pe diferite dispozitive, cum ar fi consolele de jocuri video, stick-uri HDMI, cum ar fi Amazon Fire TV Stick, unde a ajuns acum câteva luni, sau televizoarele inteligente ale unor mărci precum Samsung, LG etc. Toate împreună cu același pachet AirPlay, care este standardul wireless pentru californieni pentru a partaja conținut între iPhone, iPad și Mac.

Acum vine și pe Android TV

Ideea este că, după o primă încercare de a ajunge pe Android, grație posibilității de a viziona serialele și filmele sale printr-un browser, Apple a decis să lanseze definitiv aplicația care oferă acces la platforma sa de conținut de pe televizoarele Smart cu instalare de pe Android TV. O lansare care a fost făcută la nivel global și pe care o aveți deja disponibilă în magazinul de aplicații.

Apple TV și-a început aterizarea în ecosistemul Android TV la sfârșitul anului 2020 . În noiembrie aplicația Apple a ajuns la televizoarele Sony și în februarie Chromecastul cu Google TV. Acum serviciul de filme și seriale de streaming Apple începe să ajungă la mai multe dispozitive cu Android TV.

În plus față de televizoarele cu acest sistem, printre dispozitivele compatibile sunt adăugate și dispozitive externe pentru a difuza conținut la televizorul care funcționează cu Android TV. Anterior, aplicațiile Apple TV și TV + erau limitate doar la televizoarele Sony Bravia și la dispozitivele externe Google Chromecast.

Această lansare nu afectează numai televizoarele cu acest sistem de operare instalat, ci orice alt dispozitiv care îl transportă, precum Xiaomi sau TCL STB-uri, precum și faimosul Chromecast (cel nou) care permite instalarea aplicațiilor. Un întreg catalog de alternative care va face mai ușor pentru milioane de utilizatori să decidă să testeze cum sunt unele dintre producțiile produse chiar de Apple.

Desigur, trebuie spus că, deocamdată și până când Apple îi permite să facă acest lucru în acest fel, singura modalitate de a contracta serviciul Apple TV + este prin intermediul unui dispozitiv nord-american. Adică, cu un iPhone, un iPad sau un Mac acasă, care ne face să ne fie mai ușor să începem să plătim acei aproape 5 euro pe care îi reprezintă taxa lunară. Cu el vom avea un catalog de seriale și filme care nu este foarte extins, dar de o calitate ridicată și care se extinde încetul cu încetul prin noi sezoane ale celor mai populare titluri ale sale: Ted Lasso, Greyhound, For all Humanity, The Morning Show, Defend Jacob, See sau Mythic Quest.

Dacă aveți unul dintre aceste televizoare smart, cu Android TV, trebuie doar să accesați Magazin Play și să căutați aplicația după nume. Desigur, descărcarea este gratuită, dar conținutul său va implica plăți sau abonamente punctuale în funcție de ceea ce vrem să vedem.

După cum a raportat Nvidia, Apple TV este compatibil și cu Asistentul Google pentru controlul vocal al redării. Prin comenzile sale puteți întrerupe, derula înapoi și avansa rapid prin meniu și în timpul redării conținutului.

Serviciul de abonament Apple a + are un pret de 4,99 de euro pe lună, deși primele șapte zile sunt gratuite. După Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify și Youtube Premium, avem, iată, un nou serviciu de streaming la care să ne abonăm.