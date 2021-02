Bitcoin a atins duminică un nou record: S-a apropiat de 50.000 de dolari pe unitate

Duminică, Bitcoin a atins un nou nivel record, apropiat de 50.000 de dolari, continuând avansul susţinut de adoptatea pe scară tot mai largă, pe Wall Street şi de către companii mari, a celui mai valoroase criptomonede din lume.

Mai exact, criptomoneda a urcat până la 49.714 dolari pe unitate, ulterior fiind tranzacţionată la 48.700 de dolari pe unitate, scrie Reuters, citat de News.ro. Bitcoin a avansat în acest an cu aproape 70%.

După ce mult timp au fost evitate de firmele financiare tradiţionale, bitcoin şi alte monede virtuale par să intre tot mai mult în circuitul financiar principal, ca activ sau ca mijloc de plată curent.

Săptămâna trecută, BNY Mellon a anunţat că a înfiinţat o nouă divizie pentru a ajuta clienţii să deţină, transfere şi să emită active digitale, la câteva zile de la anunţul făcut de Elon Musk că a cumpărat bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari şi că în curând va accepta plăţi pentru automobilele sale în criptomonedă.

Comisiei pentru instrumente financiare din Ontario, Canada, a aprobat, vineri, lansarea Purpose Bitcoin ETF, a anunţat compania de aministrare a activelor Purpose Investments, din Toronto.

Totodată, edilul din Miami, Francis Suarez, a anunţat că primăria vrea să folosească bictoin în operaţiunile sale, pentru a atrage companii de tehnologie în oraş.

În ianuarie, BlackRock, cek mai mare fond de administrare a activelor din lume, a adăugat bitcoin ca investiţii eligibile pentru două fonduri.

Bitcoin consumă mai multă energie electrică decât Argentina

Amintim că o analiză a cercetătorilor de la Universitatea Cambridge sugerează că Bitcoin utilizează mai multă energie electrică într-un an decât întregul stat Argentina. Industria de creare a criptomonedelor consumă aproximativ 121,36 terawatt-oră (TWh) pe an. Potrivit specialiștilor, cu cât crește valoarea monedelor, crește și consumul de energie. Săptămâna aceasta, valoarea monedei virtuale Bitcoin a atins un nivel record de 48.000 de dolari.

Potrivit BBC, cercetătorii din Cambridge susțin într-un studiu că industria criptomonedelor consumă aproximativ 121,36 terawatt-oră (TWh) anual.

Crearea criptomonedelor are nevoie de energie, doarece computerele trebuie să efectueze calcule complexe pentru a verifica tranzacțiile. Pe măsură ce valoarea monedelor crește, crește și consumul de energie, susține Michel Rauchs, cercetător la The Cambridge Centre for Alternative Finance.

Primul transfer pe criptomonede din fotbalul profesionist

Un fotbalist cu multă experiență în fotbalul spaniol și nu numai a devenit primul jucător profesionist transferat de un club într-o tranzacție perfectată integral cu monede digitale.

Jucătorul în cauză este David Barral, care în cariera sa a trecut pe la Real Madrid, APOEL, Sporting de Gijon, dar care a evoluat și în ligi profesioniste din Japonia și Emiratele Arabe Unite. Transferul său în al treilea eșalon al fotbalului din Regat, Segunda Division B, la echipa DUX Internacional de Madrid, cunoscută și ca Inter Madrid, s-a finalizat într-o afacere perfectată integral pe baza criptomonedelor.

Clubul a anunțat, pe Twitter, că transferul lui Barral a fost posibil mulțumită noului sponsor, Criptan, o firmă specializată pe zona de monede digitale ce are sediul în Valencia.

Suma transferului nu a fost dezvăluită, iar clubul nu a precizat ce tip de monedă digitală a fost folosit în tranzacție. În vârstă de 37 de ani, jucătorul fusese lăsat liber de divizionarea secundă Racing de Santander, astfel că banii cel mai probabil s-au îndreptat către o plată la semnătură, un bonus acordat de obicei jucătorilor liberi de contract.