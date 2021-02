Bitcoin a depăşit pentru prima oară 50.000 de dolari pe unitate, pe măsură ce companiile majore intră în cripto

Prețul Bitcoin a depășit, marți, pentru prima oară în istorie peste 50.000 de dolari, continuându-și creşterea declanşată de interesul unor companii majore pentru utilizarea celei mai valoroase criptomonede din lume.

Cea mai mare monedă digitală din lume în funcție de valoarea de piață a crescut cu mai mult de 3% până la un maxim istoric de 50.487 USD la aproximativ 7:30 a.m. ET, potrivit datelor Coin Metrics. Ulterior a scăzut sub limită, tranzacționând cu 0,2% mai mare la un preț de 48.760 dolari.

Bitcoin a obținut un impuls din spriijinul firmelor mari, cum ar fi Tesla și Mastercard. Săptămâna trecută, Tesla a dezvăluit că a cumpărat bitcoin în valoare de 1,5 miliarde de dolari și intenționează să accepte moneda digitală ca plată pentru produsele sale, în timp ce Mastercard a spus că își va deschide rețeaua către unele monede digitale. PayPal și BNY Mellon au făcut, de asemenea, mișcări mari pentru a sprijini cripto.

Utilizarea de către Tesla a numerarului corporativ pentru a cumpăra bitcoin a stârnit speculații cu privire la faptul dacă alte companii importante ar urma exemplul. CEO-ul Uber, Dara Khosrowshahi, a declarat săptămâna trecută pentru CNBC că compania a discutat, dar a „respins rapid” ideea de a cumpăra bitcoin, dar are în vedere dacă acceptă criptomonedele ca plată.

Aceste evoluții i-au determinat pe mulți investitori cripto să creadă că ultima creștere rapidă este diferită de mitingurile din trecut. Bitcoin a crescut la aproape 20.000 de dolari la sfârșitul anului 2017, înainte de a pierde mai mult de 80% din valoarea sa în anul următor. Credincioșii Bitcoin spun că, în timp ce bula din 2017 a fost determinată de speculațiile cu amănuntul, ciclul actual este alimentat de cererea investitorilor instituționali.

„Cred că bitcoinul este astăzi o clasă de active mult mai stabilă decât acum trei ani”, a declarat marți Michael Saylor, CEO al companiei de software MicroStrategy pentru întreprindere, pentru programul „Street Signs Asia” al CNBC. „Înainte era dominat de comercianții cu amănuntul cu efect de levier ... pe piețele internaționale cu mult efect de levier.”

MicroStrategy și firma fintech a lui Jack Dorsey Square au ajuns în prim-plan anul trecut după ce au adoptat strategia neobișnuită de a folosi numerar corporativ pentru a cumpăra bitcoin.

„Cred că începând din martie 2020, ați văzut că instituțiile încep să sosească și cred că în 2021 veți vedea că tendința continuă”, a adăugat Saylor. „Există entuziaști pentru bitcoin ca mijloc de schimb, ... dar personal cred că cazul de utilizare convingător este un depozit de valoare.”

MicroStrategy a văzut că prețul acțiunilor sale a crescut de peste șapte ori de când a cumpărat bitcoin pentru prima dată în august. Compania a anunțat marți că va oferi 600 de milioane de dolari în obligațiuni convertibile pentru a cumpăra mai mult bitcoin. S-au speculat că MicroStrategy a oferit un plan pentru cumpărarea bitcoin a Tesla după un schimb între Saylor și Elon Musk pe Twitter despre efectuarea „tranzacțiilor mari" cu criptomoneda.

Totuși, scepticii văd bitcoinul ca un activ speculativ și își fac griji că ar putea fi una dintre cele mai mari bule de piață din istorie. Economiști precum Nouriel Roubini spun că bitcoinul și alte criptomonede nu au nicio valoare intrinsecă. Și un sondaj recent al Deutsche Bank a spus că investitorii consideră bitcoinul ca fiind cea mai extremă bulă de pe piețele financiare.