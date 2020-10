Black Friday 2020. Cele mai mari reduceri la telefoane și unde le găsești

De Black Fridai, eMAG anunță mai multe oferte pentru cei care vor să își schimbe telefonul. Compania vine cu cele mai multe reduceri în aces sens, gata să capteze atenția oricărui cumpărător.

Reduceri la telefoane de Black Friday

Dintre toate telefoanele reduse, cel mai ușor se remarcă OnePlus 6T, potrivit playtech.ro. Are 128 GB spațiu de stocare, 8 GB memorie și camere foto rezonabile. Vestea și mai bună e că primește actualizări destul de des pentru Android. Iar acum are o reducere masivă

Un alt telefon deloc de neglijat este Huawei Mate 20 Pro cu 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și unde mai pui că are o baterie imensă de 4.200 mAh. Iar camerele foto încă își fac treaba foarte bine și are toate aplicațiile de la Google.

eMAG are la preț excelent modelul Note 9. Are jack de căști, are un ecran excelent, unde mai pui că bateria e bună și, totodată, ai S Pen. Îl poți cumpăra de aici cu reducere masivă

Un telefon încă rezonabil, acum listat de eMAG cu preț mic, e Nokia 7.1. Are un ecran de 5,84 inci, are 64 GB spațiu de stocare, dar și-o baterie de 3.060 mAh. Îl poți avea acum cu reducere

Modelul Samsung Galaxy Fold cu 512 GB spațiu de stocare, 12 GB memorie RAM, dar și cele două ecran deosebite pe care le are, unul dintre ele fiind pliabil. Bateria este de 4.380 mAh. Poți avea telefonul cu preț mic aici

Oferte pentru modelele Android și iPhone

De asemenea, eMAG vinde telefoanele din seria Samsung GALAXY S10 inclusiv cu unele cadouri, cu livrate gratuita, si daca aveti noroc, e posibil sa prindeti oferte chiar si cu rate fara dobanda, desi acestea sunt mai rare decat restul promotiilor disponibile pentru clientii din toata Romania acum.

eMAG are printre toate modelele de telefoane Android si iPhone, pe care le vinde, inclusiv unele oferte speciale, care va aduc fie cadouri, fie rate fara dobanda, fie transport gratuit, astfel ca e bine sa va uitati si dupa aceste beneficii speciale care sunt oferite de catre vanzatori.

eMAG are si multe alte oferte grozave de care oricine poate profita acum, deci nu exista motive sa nu va uitati prin otate promotiile care sunt listate de catre magazinul online din tara noastra.