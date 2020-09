Compania Oracle a încheiat un acord pentru pentru preluarea acțiunilor din SUA ale aplicației TikTok,în defavoarea Microsoft.

Compania chineză care deține platforma, ByteDance, a abandonat vânzarea TikTok, în vederea obținerii unui parteneriat cu Oracle, sperând că astfel vor scăpa de interdicțiile cu care sunt amenințați de guvernul american. Preşedintele Donald Trump a avertizat că dacă aplicaţia nu va fi preluată de un grup american, o va interzice pe teritoriul Statelor Unite, dupăn data de 20 septembrie 2020.

Conform acordului propus, Oracle va fi partenerul tehnologic al ByteDance și va prelua gestionarea datelor utilizatorilor americani ai TikTok. Oracle negociază, de asemenea, preluarea unor acțiuni ale platformei.

Înțelegerea nu reprezintă însă preluarea integrală a aplicaţiei video. Gigantul tehnologic condus de Larry Ellison, unul dintre puţinii oameni din Silicon Valley care l-au susţinut public pe preşedintele Trump, va prelua o doar o mică parte.

Microsoft a anunţat duminică că oferta lor a fost respinsă, ceea ce înseamnă că Oracle a rămas singura companie în competiţia pentru achiziţia TikTok.

