Europarlamentarul Cristian Bușoi a vorbit, vineri seară, în timpul unei intervenții în emisiunea "Actualitate", de pe B1 TV, despre beneficiile pe care le va aduce României „Centrul European pentru Securitate Cibernetică”, care va avea sediul în București și care se va ocupa de siguranța cibernetică pentru toate statele membre. Politicianul a explicat că este o șansă uriașă de dezvoltare pentru țara noastră și reprezintă viitorul.

"Este o mare reușită a României și suntem cu toții foarte bucuroși. Este o recunoaștere a României în plan european, condusă de Klaus Iohannis și a doua mare reușită după obținerea a peste 80 de miliarde de euro, fonduri europene pentru România. Astăzi, in calitatea mea de președinte al Comisiei de Industrie, Cercetare și Energie, am condus și negocierile privind legislația si am închis această parte, regulamentul care hotărăște competențele, felul in care centrul va fi guvernat, cum va funcționa în relație cu autoritățile naționale, cu alte instituții europene. Acesta va strânge competența in materie de securitate cibernetică, de cyber security și va coordona tot ce va însemnă fonduri europene destinate fie cercetării, fie dezvoltării unor aplicații de securitate cibernetică.

Sunt pentru România avantaje extraordinare, locuri de muncă, prestigiu, șansă de a face afaceri pentru întreprinderi mici și mijlocii din acest domeniu din România. Tot ce vor veni din țările europene, după ce va trece pandemia, înseamnă niște avantaje economice pentru o țară care găzduiește o agenție europeană și nu oricare, ci un centru esențial pentru viitorul nostru, mai ales că digitalizare economiilor, infrastructurilor critice, sistemului bancar, energetic, este ceea va reprezenta viitorul" , a declarat Cristian Bușoi.