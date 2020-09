Cum arata noile Apple Watch Series 6 și Apple Watch SE. Diferențele dintre ele și care este prețul lor

Apple a lansat, marți, noile smartwatch-uri Apple Watch Series 6 și Apple Watch SE, modelul care vine la un preț mai accesibil. Un dintre cele mai importante funcții de pe aceaste dispozitive este că, cu ajutorul unui senzor, în doar 15 secunde, ceasul poate detecta nivelului de oxigen scăzut din sânge, care pot să fie un indiciu de infectarea cu COVID-19.

Modelele noi de ceasuri inteligente păstrează același design al Apple Watch Seria 4 și continuate de Seria 5, dar funcțiile noi sunt legate de varietate de senzori cu care sunt dotate cele două modele, precum monitorizarea oxigenului din sânge și monitorizarea somnului.

New Apple products! No iPhone 12, but a gorgeous new blue & RED Apple Watch Series 6! https://t.co/pyemj9q6zd pic.twitter.com/KMUkq9glTI