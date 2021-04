Date personale a 533 de milioane de utilizatori Facebook, scurse în online (FOTO)

Date personale a peste 533 de milioane de utilizatori Facebook au fost publicate pe un forum dedicat hackerilor. E vorba aici de nume complete, numere de telefon, locație, adresă de e-mail și date biografice. Specialiștii avertizează că datele pot fi folosite în comiterea diverselor infracțiuni, precum cea de fraudă, informează Business Insider.

Datele au fost publicate pe respectivul forum ascuns de către unul dintre useri.

Sunt informații personale despre peste 533 de milioane de utilizatori Facebook din 106 țări, inclusiv despre 32 de milioane de useri din Statele Unite, 11 milioane din Marea Britanie și 6 milioane din India.

Un oficial Facebook a declarat pentru Business Insider că datele au fost obținute din cauza vulnerabilității pe care rețeaua a avut-o în 2019.

Deși sunt vechi de câțiva ani, informațiile pot fi folosite de ”infractorii cibernetici”, susține Alon Gal, de la firma de securiate cibernetică Hudson Rock, cel care a făcut descoperirea.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.



This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.



I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8