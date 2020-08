Digi Romania intenţionează să facă o achiziţie de marcă, una chiar de răsunet pe piaţa serviciilor din telecomunicaţii.

Digi RCS-RDS ar vrea în continuare să cumpere ivizia de servicii mobile a Telekom

DIGI Romania ar putea prelua divizia de servicii mobile a celor de la Telekom dupa ce Orange ar fi semnat deja un acord de principiu cu Guvernul Romaniei pentru aprobarea vanzarii diviziei de servicii fixe catre grupul francez. Asta lasa divizia de servicii mobile fara un cumparator, insa DIGI Romania ar fi in continuare interesata sa cumpere acea divizie, iar asta lasa loc de foarte muilte interpretari cu privire la viitorul pietei de telecomunicatii din Romania, conform idevice.ro.

Ce impact ar avea această investiţie asupra Digi?

DIGI Romania si-ar creste cu peste 100% numarul de abonati ai DIGI Mobil daca ar decide sa cumpere divizia de servicii mobile a Telekom, iar asta in ciuda faptului ca in ultimul an a investit masiv intr-o retea 2G de care avea mare nevoie. Cumparand infrastructura mobila a celor de la Telekom, DIGI Romania n-ar castiga prea multe, insa milioanele de clienti ar fi un bonus foarte important pentru companie, ei aducand o crestere mare a veniturilor. Rămâne de văzut dacă, până la urmă, această tranzacţie va avea loc.