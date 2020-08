Digi RCS-RDS. Ce primesc abonaţii gratis

Digi RCS-RDS este unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de telecomunicaţii din România. Compania şi-a extins activitatea în zona de televiziune prin cablu, de Internet, dar şi de telefonie mobilă şi fixă.

Digi RCS-RDS oferă acces gratuit la platforma HBO Go

DIGI Romania mentioneaza foarte clar in pagina cu extraoptiunile HBO faptul ca ofera in mod gratuit acces la platforma HBO Go pentru cei care aleg sa activeze una dintre extraoptiunile disponibile. Cei de la DIGI Romania au oferit acest beneficiu de foarte multa vreme, insa pentru cei care inca nu stiu ca beneficiaza de acest serviciu online, ar fi bine sa va uitati cu atentie la ceea ce este disponibil in momentul de fata fara plata pentru clientii grupului telecom, scrie idevice.ro.

Cât costă extraopţiunile HBO?

DIGI Romania ofera acces gratuit la HBO Go in cadrul pachetelor de 13 si 15 LEI pe care le vinde pentru extraoptiunile HBO in momentul de fata, iar asta desi abonamentul pentru platforma e mult mai scump. In mod normal, HBO Go costa 20 de LEI daca activati abonamentul de pe website-ul platformei de streaming video la cerere, insa la operatorii de telecomunicatii accesul este oferit in mod gratuit pentru cei care activeaza extraoptiunile pentru HBO, informează aceeaşi sursă.