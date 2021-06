Digi | RCS RDS oferă telefoane gratis. Iată ce trebuie să faci ca să pui mâna, fără bani, pe un smartphone 5G!

Digi | RCS RDS a anunţat că are una dintre cele mai atractice oferte de pe piaţă. Divizia Digi Mobil a celor de la RCS RDS încearcă să-şi devolte baza de clienţi, iar pentru asta a pregătit o campanie.

Digi a lansat mai multe campanii prin care caută să-și fidelizeze clienții, dar vine frecvent și cu oferte de nerefuzat. Se întâmplă și în această perioadă, când poți să-ți iei telefoane pe care nu plătești nimic. Avansul e zero, susține compania.

Cum iei telefon gratis de la Digi | RCS RDS?

Unul dintre telefoanele pe care le poți cumpăra de la Digi cu avans zero este Motorola G50. E echipat cu tehnologia 5G, e Dual Sim și are un ecran LCD de 6,5 inci. Rulează Android, are o memorie RAM de 4 GB și o memorie internă de 64 GB. Bateria e de 5000 mAh.

Un alt telefon care poate fi luat în condiţii avantajoase, fără să plăteşti nimic la început, este Xiaomi Note. Vine, de asemenea, cu tehnologia 5G, iar rezoluția ecranului e 1080 x 2340. Pe partea de fotografie stă extrem de bine: are nu mai puțin de trei camere: 48MP Wide(F1.8)+ 2MP Depth (F2.4)+ 2MP Macro (F2.4) , Frontala 13MP (F2.3).

Vrei alt telefon gratis la achiziţe? Oppo A53. E Dual Sim, are un ecran de 6,5 inci, rulează Android, are o memorie RAM de 4 GB și o memorie internă de 64 GB. Vine echipat tot cu trei camere: 13 MP + 2MP Macro + 2MP Depth , Frontala 16MP.

Ce condiţii trebuie să îndepliniţi ca să accesaţi aceste oferte AICI.

Ce este Digi Mobil?

DIGI Mobil este al treilea cel mai mare operator de telecomunicatii mobile din Romania, iar cu fiecare luna pare sa se tot distanteze de cei de la Telekom, pe care i-a devansat la inceputul acestui an.

DIGI Mobil a reusit sa atraga in retea DIGI Mobil de numere de telefonie mobila, cu doar cateva sute mai multe in comparatie cu ceea ce a realizat in cursul lunii aprilie, dar era de asteptat ca diferenta sa nu fie una chiar atat de mare.