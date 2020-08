DIGI RCS-RDS vine cu o surpriză pentru toţi românii, iar asta ar fi o lovitură pentru Orange / Vodafone / Telekom

Digi Romania a venit cu o surpriză mare pentru toţi românii, nu doar pentru abonaţi. Această strategie de marketing se doreşte a fi o lovitură pentru principalii competitori de pe piaţa de telecomunicaţii.

DIGI RCS-RDS a pus preţurile în LEI, şi nu în EURO

Ce decizie au luat cei de la Digi? Să-şi prezinte preţurile produselor şi servicilor în moneda noastră naţională, şi nu în euro, cum încă se procedează la Orange / Vodafone / Telekom. RCS-RDS este singurul dintre cei 4 mari operatori de telecomunicatii din Romania care afiseaza preturile in LEI pentru serviciile pe care le ofera, si a profitat de ocazie pentru a arunca o sageata catre concurenta. RCS & RDS a publicat un nou mesaj promotional pe Facebook in care isi promoveaza serviciile, si mentioneaza faptul ca are afisate preturile pentru servicii in LEI, nu in euro, ceea ce inseamna ca in final clientul are un cost fix, informează idevice.ro.

De ce îşi permite Digi să facă asta?

Digi Romania activeaza in acelasi domeniu si aceeasi tara precum Orange / Vodafone / Telekom, insa nefiind detinut de catre un grup de telecomunicatii din strainatate, afiseaza preturile doar in LEi. Prin 2018 a existat o tentativa de a initia o lege care sa oblige companiile sa afiseze preturile pentru servicii doar in LEI, insa din pacate ea nu a fost adoptata vreodata de catre Parlamentul Romaniei, asa ca RCS & RDS e singurul operator telecom care are o practica normala fata de romani.