Giganți tech vs. creatori de conținut: Cum a ajuns Facebook într-un punct crucial / Dragoș Stanca, despre știri, publicitate, dezinformări și instituții media profesioniste rămase fără finanțare (VIDEO)

Facebook a blocat accesul la știri pe platformă pentru utilizatorii din Australia. Indiferent că sunt știri locale sau internaționale. De pe niciun cont australian nu se mai pot publica știri pe Facebook. Nici cont individual, nici cont de companie, nici paginile mai multor agenții guvernamentale sau ONG-uri.

Este răspunsul platformei la legea adoptată acolo, care îi obliga, pe ei, Google și alte platforme similare să-i plăteasca pe editorii de presă sau orice canal media pentru folosirea știrilor, adică pe autorii acelui conţinut care circulă. Parlamentarii europeni ar vrea și ei să taxeze giganții Facebook și Google pentru că distribuie știrile produse de presa națională.

Despre cauzele acestei dispute, argumentele fiecărei tabere și care ar putea fi efectele a vorbit, pentru B1 TV, Dragoș Stanca, specialist în Digital Media, președinte BRAT și fondator Upgrade 100.

