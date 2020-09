Potrivit celor mai recente date, statele membre UE au atribuit, în medie, doar 27,5 % din benzile radio pentru viitoarea tehnologie 5G, în contextul amânării licitațiilor din pricina pandemiei de COVID-19.

Licențele 5G în Europa, încă în așteptare





„Codul european al comunicațiilor electronice și Decizia UHF stabilesc termene limită pentru autorizarea tuturor celor trei benzi pionier ale spectrului radio pentru rețelele fără fir 5G.

Statele membre ar fi trebuit să aloce banda de 700 MHz până la sfârșitul lunii iunie 2020 și benzile de 3,6 GHz și 26 GHz până la sfârșitul anului 2020. Pentru a implementa în timp util rețelele 5G, statele membre ar trebui să evite sau să reducă la minimum orice întârziere în acordarea accesului operatorilor la spectrul radio.

Până în prezent, 16 state membre au desemnat cel puțin o bandă de pionierat 5G. O serie de licitații pentru atribuirea acestor benzi operatorilor au fost amânate din cauza pandemiei coronavirusului, iar unele au fost deja reprogramate și sunt așteptate până la sfârșitul anului 2020.", se arată într-un raport al Comisiei Europene.

De aceea, Executivul European recomandă statelor UE, ca până la 30 martie 2021, să reducă la minimum întârzierile în acordarea accesului la spectrul de frecvențe radio, dar și să elabreze o strategie comună.

Recomandările Comisiei Europene privind pregătirea rețelelor 5G

- să reducă costurile și să mărească viteza de instalare a rețelelor de foarte mare capacitate, în special prin eliminarea obstacolelor administrative inutile;

- să asigure accesul în timp util la spectrul de frecvențe radio 5G și să încurajeze investițiile operatorilor în extinderea infrastructurii de rețea;

- să asigure un nivel mai ridicat de coordonare transfrontalieră în ceea ce privește asignarea spectrului de frecvențe radio, pentru a sprijini serviciile 5G inovatoare, în special în sectorul industriei și al transporturilor.

Recomandarea mai vizează garantarea unei coordonări mai bune a asignării spectrului de frecvențe radio pentru aplicațiile transfrontaliere 5G, fapt ce ar permite mobilitatea conectată și automatizată, digitalizarea industriei și fabricile inteligente, pe de-o parte, dar și asigurarea acoperirii neîntrerupte de către rețelele 5G a principalelor căi de transport ale Europei până în 2025, de cealaltă parte (transport rutier, feroviar și navigabil).

5G în România - condiții impuse participanților la licitație

Statul român face demersurile pentru licitaţia 5G. Iniţial planificată pentru 2019, aceasta a fost amânată din cauza lipsei legislaţiei.

Companiile care doresc să participe la licitaţia pentru instalarea de tehnologie 5G în România vor primi un aviz conform al Consiliului Suprem de Apărare al Ţării (CSAT), acordat în termen de maximum 4 luni de la data solicitării.

Apoi, fiecare participant la licitaţia 5G va depune o solicitare la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, respectiv o scrisoare de intenţie semnată de reprezentantul legal al producătorului, însoţită de date de identificare, structura de acţionariat a producătorului şi a grupului de societăţi din care face parte, inclusiv informaţii detaliate privind societatea-mamă.

Ulterior, compania va depune o declaraţie pe proprie răspundere care să ateste că producătorul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent, are o structură transparentă a acţionariatului, nu are cunoştinţă de un istoric de conduită corporativă neetică, se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

În urma instalării frecvențelor 5G, țara noastră ar putea încasa în jur de 2 miliarde de lei, potrivit estimărilor lui Sorin Grindeanu, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).