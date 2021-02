NASA a dezvăluit primele imagini video și prima înregistrare audio de pe Perseverance, roverul care a aterizat joi pe Marte (VIDEO)

În timpul mult așteptatei sale coborâri pe suprafața marțiană, joi, roverul Perseverance a surprins un video pe care NASA l-a numit generic „Cum să aterizezi pe Marte”. Videoclipul, alături de alte imagini proaspăt dezvăluite, le-a oferit pământenilor de acasă o perspectivă mai bună asupra priveliștii și a sunetelor de pe planeta roșie, transmite CNN.

NASA a dezvăluit primul videoclip și prima înregistrare audio de pe Perseverance. Roverul a aterizat joi pe Marte

Camerele de pe „Percy”, cum este numit roverul de personalul din camera de control a NASA, arată în premieră perspectiva unei nave spațiale care aterizează pe Marte. Videoclipul începe la 230 de secunde după intrarea roverului în atmosfera marțiană, cu umflarea parașutei la o distanță de peste 11 kilometri de suprafața planetei roșii, și se termină cu roverul atingând efectiv suprafața.

Thomas Zurbuchen, administrator asociat la Direcția misiunii științifice a NASA, a declarat că videoclipul cu aterizarea Perseverance reprezintă cea mai apropiată experiență de a ateriza efectiv pe Marte „fără să porți un costum” spațial.

„Vizionarea ar trebui să devină obligatorie pentru femeile și bărbații tineri care nu numai că vor să exploreze alte lumi și să construiască nave spațiale ce îi vor duce acolo, dar vor și să facă parte din diversele echipe care ating toate obiectivele îndrăznețe în viitorul nostru”, a mai spus el.

Echipa a prezentat, totodată, și prima imagine panoramică surprinsă de Perseverance la locul aterizării.

Deși precedentele nave spațiale au trimis înapoi pe Terra „filme", care în realitate erau doar imagini alipite sub formă de GIF, Perseverance are camere cu capacități video efective. Per total, roverul are 23 de camere, fiind dotat cu instrumente de zoom și culoare.

Roverul și elicopterul său atașat, Ingenuity, au aterizat pe planeta roșie joi, 18 februarie.

„Perseverance abia începe și deja a oferit câteva dintre cele mai iconice imagini din istoria explorării spațiale. Reafirmă nivelul remarcabil de inginerie și precizie care este necesar pentru a construi un vehicul și pentru a zbura cu el către Planeta Roșie”, a afirmat Steve Jurczyk, administrator în exercițiu al NASA.

Un microfon de pe rover a surprins și o primă înregistrare audio de pe Marte, înregistrare care practic se rezumă la câteva secunde de briză marțiană și la sunetele pe care le-a scos roverul odată ce a atins suprafața Marte.

Deși microfonul nu a înregistrat „date utilizabile” din coborârea în sine, vestea bună este că a supraviețuit procesului.

Sunetele au fost publicate și pe contul de Twitter al roverului: „Acum că ați văzut Marte, ascultați-o. Luați niște căști și ascultați primele sunete înregistrate de unul dintre microfoanele mele”.

Perseverance, cel mai mare rover NASA care a aterizat vreodată pe Marte, are misiunea de a căuta apă și alte semne de viață. Totodată, va colecta probe de rocă și sol, pe care le va depozita în canistre – acestea vor fi aduse pe Pământ în următorii 10 ani, în cadrul unor misiuni comune americane și europene. În ceea ce privește elicopterul Ingenuity, acesta este un un dispozitiv experimental pe care NASA îl va folosi pentru a studia decolarea și zborul în atmosfera marțiană.