Companiile devin victime ale fraudelor din mediul online cu o nouă tactică a hoților, numită „Mesaj de la şef”. Pandemia de coronavirus și modificările din mediul online i-au ajutat pe hoți să comită aceste fraude.

Pierderile sunt de peste 300 milioane de dolari, lunar, potrivit unei analize EY.

“Anual, sute de mii de companii devin victime ale unei fraude cu un mod de operare îndrăzneţ, fraudă pentru care specialiştii au oferit nume diferite, precum Mesaj de la şef, CEO Fraud, Business Email Compromise, Email Account Compromise sau Invoice Fraud. Indiferent de denumire, potrivit statisticii, se estimează că în fiecare lună pierderile sunt de peste 300 milioane de dolari. Apariţia pandemiei COVID-19 şi limitările aduse au generat un context favorabil pentru autorii unor astfel de fraude, motiv pentru care, în această perioadă, numărul acestora a cunoscut o explozie fără precedent” spune Claudiu Chiriţă, senior manager, Forensic, EY România, conform Protv.

Cum procedează atacatorii

Acesta pretinde că e CEO-ul companiei, având o adresă de mail similară acestuia. Mai mult, trimite un mesaj potrivit căruia a fost infectat cu coronavirus și are nevoie de ajutorul angajatului. Drept urmare, susţine că are nevoie de ajutorul angajatului „victimă” pentru finalizarea unei tranzacţii sensibile, urgente şi confidenţiale. Astfel, el are nevoie de o tranzacție urgentă.

Atacatorul cere departamentului financiar efectuarea unei plăţi urgente pentru achiziţionarea de medicamente, teste sau echipament de protecţie, cu „maximă urgenţă”.