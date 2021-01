Șefii Amazon, Apple, Facebook şi Alphabet, chemați la discuții la Bruxelles. Europarlamentarul Cristian Bușoi: Sunt țări care și-ar dori o taxare mai ridicată și se așteaptă reguli pentru a nu se face abuz de poziția dominantă (VIDEO)

Directorii generali ai giganților din domeniul tehnologiei au fost chemați la discuții de parlamentarii europeni. Şefii Amazon, Apple, Facebook şi Alphabet - compania care deţine Google - au fost invitați, pe 1 februarie, la o audiere la Bruxelles. Totul în contextul în care Uniunea Europeană își dorește să adopte reglementări privind reducerea puterii acestor companii americane din domeniul tehnologiei. Într-o intervenție pe B1 TV, europarlamentarul Cristian Bușoi a declarat că două subiecte sunt avute în vedere: cel al taxării și cel legat de poziția dominantă.

Întrebat care este miza acestei întâlniri, Cristian Bușoi a răspuns: ”E o înițiativă mai veche (...), la un moment dat a fost o discuție să asociem mai multe comisii ale Parlamentului European. Sunt două subiecte mari: primul subiect este acela al taxării. Există anumite nemulțumiri în țările europene. Franța deja a avut o inițiativă de a taxa companiile digitale și a mers mai departe și a propus UE să facă o regulă comună pentru toate țările Uniunii Europene, aceste companii fiind acuzazte că își ascund o parte din taxe în mod legal, dar folosind jurisdicții cu taxe foarte mici, Irlanda, Olanda sau anumite insule din afara Uniunii Europene. A doua chestiune este cea legată de competiție, de poziția dominantă.

Sigur că nu există o opinie unitară la nivelul Uniunii Europene. Sunt țări care și-ar dori o taxare mai ridicată și reguli mai stricte în acest domeniu, care afectează în primul rând aceste patru mari companii care reprezintă cea mai importantă forță în domeniile în care activează. Sunt alte țări care și-ar dori mai multă transparență, o mai bună relație.

Eu, de exemplu, mi-aș dori să discutăm despre cum putem pregăti economia viitorului, cum putem face un parteneriat mai eficient, dincolo de aceste subiecte care sunt absolut legitime”.

Cristian Bușoi a explicat și la ce referă sintagma de „poziție dominantă”.

„În Congresul SUA a fost o întreagă discuție despre asta. Au fost acuzații dure că își impun regulile, că sunt anumite companii mai mici de la care iau conținut și dacă se opun le scot de pe motoarele de căutare sau din aplicațiile telefoanelor. Din acest punct de vedere se așteaptă niște reguli pentru a nu se face abuz de această poziție dominantă”, a declarat europarlamentarul Cristian Bușoi.

