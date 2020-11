Surpriza secretă pe care o pregăteşte WhatsApp înainte de Crăciun. Va fi ascunsă în setările aplicaţiei

WhatsApp şi-a propus să îmbnătăţească experienţa utilizatorilor săi în aplicaţie, motiv pentru care dezvoltă opţiunile din rândul emoticoanelor.

Aplicaţia mobilă de mesagerie doreşte să vină cu această surpriză până de Sărbătorile de iarnă, pentru că noile iconiţe vor fi dedicate Crăciunului.

WhatsApp implementeaza in mod constant noi caractere emoji pentru utilizatorii din intreaga lume, iar cele d emai jos vor fi disponibile in perioada urmatoare pentru toata lumea, intr-una dintre actualizarile viitoare, conform idevice.ro. Puteti vedea ca vorbim despre un numar redus de caractere emoji la care WhatsApp lucreaza in acest moment, si asta in conditiile in care utilizatorii platformei folosesc foarte multe astfel de elemente grafice in discutiile pe care le au cu diverse persoane.

WhatsApp lucrează şi la logarea în aplicaţie de pe diferite device-uri

WhatsApp nu lucreaza doar la caractere emoji, totusi, ci si la multe alte schimbari importante, printre care inclusiv posibilitatea de a ne loga in platforma folosind multiple terminale mobile, sau chiar calculatoare.

Aceasta va fi marea modificare a anului 2021 pe care WhatsApp o pregateste pentru toata lumea, si e una dintre cele mai importante pe care platforma companiei americane o pregateste, ea fiind si una dintre cele mai importante din toata existenta sa.

Mare atenție! Dacă vezi acest obiect în cabina de probă sau în toaleta publică FUGI de acolo. Ce este, de fapt