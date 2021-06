Tânăr antreprenor dezvoltă aplicația care îți permite să compari prețurile în timp real

Atunci când vrem să plasăm o comandă online, fiecare produs trece printr-o serie de verificări personale. În timp ce unii dintre noi se concentrează mult mai mult pe design și materialele folosite la realizarea acestuia, alții iau în calcul prețul. Nici nu este de mirare, întrucât cu toții avem, cel puțin la un moment dat, un buget pe care nu vrem să îl depășim. Cu toate acestea, nici nu vrem să petrecem o zi întreagă făcând comparații între prețurile aferente aceluiași produs, existente pe mai multe magazine online. Cu acest scop a fost dezvoltată platforma 3CHEAPS, special concepută de Claudiu Mihuț, un tânăr antreprenor din județul Hunedoara.

Platforma 3CHEAPS soluționează problema afișării prețurilor corecte

În timp ce pe piață există diverse soluții de comparare a prețurilor, 3CHEAPS vine cu un element revoluționar. "Am dezvoltat platforma 3CHEAPS pentru că am identificat mai multe probleme atunci când am folosit comparatoarele de prețuri existente. Principala problemă este legată de faptul că există o diferență mare de timp între actualizarea unui preț dintr-un magazin online și afișarea acestuia pe comparatoarele de prețuri, din această diferența rezultând prețuri incorecte care fac mult mai dificilă alegerea magazinului cu cea mai bună ofertă", susține Claudiu Mihuț, fondatorul acestui proiect.

Prețuri actualizate, zi și noapte

Întrucât prețurile asociate diferitelor produse se schimbă de la o zi la alta, multe dintre comparatoarele existente pe piață nu fac aceste schimbări în timp real. "Am o experiență îndelungată în domeniul comerțului online și cunosc procesele prin care prețurile sunt actualizate: întâi se actualizează prețul din magazinul online, apoi se generează o listă de produse și prețuri care se transmite sau este preluată de comparatoarele de prețuri și abia apoi se actualizează prețurile și pe acestea. Acest proces poate dura de la câteva ore până la câteva zile, în platforma 3CHEAPS l-am regândit astfel încât prețurile să fie preluate în timp real din magazinele online, chiar în momentul în care un utilizator accesează pagina unui produs din platformă", confirmă Claudiu Mihuț, bazându-se pe experiența sa.

Platforma 3CHEAPS este disponibilă și sub formă de aplicație pentru smartphone

Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...

Dat fiind faptul că cele mai multe decizii în materie de achiziții nu se fac de la o zi la alta și analiza prețurilor ne consumă timp, fondatorul platformei a dezvoltat inclusiv aplicația 3CHEAPS pentru smartphone. "Aplicația de mobil a fost gândită astfel încât utilizatorul să nu fie nevoit să parcurgă pași complicați atunci când dorește să compare prețurile. Singura acțiune pe care trebuie să o urmeze este să distribuie în aplicația 3CHEAPS link-ul paginii unde a găsit produsul, ceea ce nu presupune mai mult de 3 atingeri de ecran" – a precizat Claudiu Mihuț. Astfel, cea mai bună metodă pentru a descoperi avantajele puse la dispoziție de 3CHEAPS este de a descarca aplicatia direct pe telefonul tău și de a selecta produsul pe care ți-l dorești.

Mulțumită acestei aplicații, toți utilizatorii 3CHEAPS se pot bucura de un comparator de prețuri cu informații prezentate în timp real, astfel încât să facă cea mai bună decizie atunci când fac cumpărături online!