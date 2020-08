Veste pentru abonaţii de telefonie: Orange "înghite" Telekom

Conform unor surse din piaţa de telecomunicaţii, Telekom ar intenţiona să-şi vândă divizia de servicii fixe către Orange. Dar, pe drumul negocierilor, a apărut o problemă.

Guvernul întârzie aprobarea tranzacţiei

Telekom trece in momentul de fata printr-un foarte complex proces care este tinut departe de ochii si urechile clientilor, chiar daca va avea intr-un final un impact major si asupra lor. Telekom asteapta de ceva vreme aprobarea Guvernului Romaniei pentru a-si vinde divizia de servicii fixe catre cei de la Orange, cu care a ajuns la o intelegere privind tranzactia, insa aprobarea nu vine, iar divizia de servicii mobile inca nu are un cumparator, cel putin nu unul cunoscut publicului, conform idevice.ro.

Când intervine Consiliul Suprem de Apărare al Ţării

Telekom asteapta de la Guvernul Romaniei si Consiliul Concurentei aprobari pentru a-si vinde divizia de servicii fixe catre Orange, o companie care deja activeaza in tara noastra, si care are o infrastructura mobila in toata tara. Daca Telekom ar vrea sa-si vanda toata compania catre un cumparator strain, atunci ar trebui primita si o aprobare de la Consiliul Suprem de Aparare al Tarii, asta desigur separat de Comisia Europeana, care oricum trebuie sa-si dea acordul si acum.

Telekom ar dori să plece din România

Grupul german Telekom ar intenţiona să-şi vândă operaţiunile din ţara noastră. Nemţii ar fi demarat procesul plecării încă din primăvara lui 2019. Totuşi, în ultima vreme, Telekom a lansat foarte multe oferte foarte bune in perioada in care exploreaza plecare din Romania.