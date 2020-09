Cine e de vină pentru „regresul uluitor” al României? Scurt istoric prezentat de Radu Banciu „pentru Tudor Chirilă și proștii ca el” (VIDEO)

Tudor Chirilă a postat, miercuri, un mesaj în care i-a îndemnat mai ales pe tineri să iasă la vot. A explicat cauzele absenteismului și argumentele pentru care cetățenii nu trebuie să fie indiferenți la viața politică din comunitățile lor. Radu Banciu, în schimb, nu a fost deloc de acord cu mesajul artistului. În ediția de joi a emisiunii Lumea lui Banciu, jurnalistul a explicat cine anume sunt aceste persoane din societatea civilă care lansează mesaje de mobilizare la vot și ce anume le motivează. Și, pentru a-i demonstra lui Tudor Chirilă și celorlalți ca el de ce se înșală, a povestit pe scurt cine a condus România în ultimii 30 de ani, deci cine este, de fapt, de vină pentru felul în care arată țara noastă acum.

Radu Banciu a spus că, în general, persoanele publice care îndeamnă cetățenii să iasă la vot sunt reprezentanți ai Dreptei în societatea civilă, care își închipuie că România e subdezvoltată doar din cauza PSD.

„Tot auziți în aceste zile și auzim și noi - e greu să scăpăm - de îndemnurile unor compatrioți la a ieși la vot. De exemplu, am văzut azi, ca nuca în perete se potrivește, acest Tudor Chirilă. Nu știu care e meseria lui, care e funcția lui, nu-l înțeleg de ce vine el să spună oamenilor pe rețele sociale, dac-o mai fi cunoscut, că-l cunoștea lumea pe tac-su, nu înțeleg care este menirea lui de a-i trimite pe oameni la vot.

De obicei, atunci când sunteți chemați la vot, cei care o fac nu sunt PSD-iști. Asta e, conform unor statistici persoanale. Totdeauna cei care sunt intrigați de absența tinerilor, în general, la vot... Acest gen de apel e făcut de un reprezentant de Dreapta din societatea civilă, de regulă cunoscut, de regulă un imbecil din ăsta care s-a dus pe un culoar greșit”.

Jurnalistul a continuat apoi prin a spune că toți acești simpatizanți ai Dreptei care au chemat lumea la vot s-au fript: cu toții și-au dat seama că au intrat în politică pentru niște infractori, pentru niște dobitoci.

„Vă amintesc că absolut toți, de la Pleșu - care la un moment dat se gudura pe lângă Traian Băsescu - și toți marii oameni cu notorietate din România care au intrat în politică, dar absolut toți s-au fript, și-au dat seama că au făcut numai prostii, numai greșeli. Alde Tudor Gheorghe, dar toți chiorii ăia care au intrat în politică pentru cauze pierdute, pentru niște infractori pentru niște dobitoci. Sau băgat din prostie, din plictiseală, pentru că nu-i ducea capul. Deși aveau din ce trăi, aveau notorietate și așa mai departe. Ca să vedeți cât de idioți sunt...”

