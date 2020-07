CORONAVIRUS | Radu Banciu: Am aflat că testele nu sunt deloc fiabile, s-a ajuns cu fiabilitatea undeva în jur de 40% (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit în ediția de marți a emisiunii ”Lumea lui Banciu” despre cea mai recentă raportare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică referitoare la situația cazurilor de coronavirus din România, raportare din care reiese că în ultimele 24 de ore au fost confirmate 1.151 de noi cazuri de infectare, dintr-un total de 21.135 de teste prelucrate. Asta în condițiile în care, luni, autoritățile anunțat un număr de 1.104 de noi îmbolnăviri într-un interval de 24 de ore, din 7.574 de teste. În acest context, Banciu a vorbit despre eficiența testelor folosite în România pentru depistarea infecțiilor cu noul coronavirus.

”Motivele pot fi multe. De exemplu, s-a nimerit ca din cei 21.000 de testați, mulți sunt la cerere, să nu fie fost mai mulți bolnavi decât atunci când se testau 7.000 – sigur, e văzută ca o glumă asta – poate ai nimerit numai oameni sănătoși. Asta merge o dată, dar dacă se întâmplă de mai multe ori, într-adevăr este o problemă. Tot astăzi am aflat că testele nu sunt deloc fiabile, s-a ajuns cu fiabilitatea undeva în jur de 40%.

Mi-a povestit cineva că a fost testat de două ori negativ. El s-a dus pentru că se simțea îngrozitor. Nu a făcut testul în primele zile, a auzit că e catastrofă în spitale și a zis că stă acasă, poate își revine. (...) Omul a început să se simtă tot mai rău după câteva zile și s-a dus să se testeze. I-au făcut ăia testul de două ori, într-un interval de câteva zile. De fiecare dată a ieșit negativ. El are coronavirus pentru că ce altă boală poate să fie? Are temperatură mare.

Fiabilitatea testelor este scăzută. Probabil că România a importat de undeva testele astea, ele nu sunt făcute la noi. (...) Ele or fi venit dintr-o lume îndepărtată de noi, să zicem o Chină din asta care vindea produse de proastă calitate, poate chiar deficiente. Asta am achiziționat noi. Nu trebuie să se supere nimeni, dar, în România, testul nu reprezintă nimic. Aveți încredere în ceva ce se produce în România? Aveți încredere în ceva ce face România public? Eu n-am avut încredere niciodată în niciun român, în nimic din ce reprezintă statul român”, a spus Radu Banciu.

Despre controversa legată de cifrele raportate de autorități în ultimele zile a vorbit, marți seară, și ministrul Sănătății, Nelu Tătaru.

”Sunt teste care se fac în diferite focare, de aceea avem cazuri de infectare, cum au fost cele de sâmbătă sau duminică. De cealaltă parte, avem teste făcute de oameni care pleacă în vacanță, sau de diverse companii, pentru angajați. Unele teste pot fi fals pozitive sau fals negative, în funcție de aparat, în funcție de cel care le prelucrează, în funcție de loc. Poți să ai un test fals negativ, după 2-3 zile, iar apoi să fie pozitiv. Testele se pot negativiza sau pozitiva”, a explicat Nelu Tătaru.

SHOWBIZ-UL DIN ROMÂNIA, în DOLIU! A MURIT ELENA POPA!

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că, până marți - ora 13, au fost confirmate la nivel național 47.053 de cazuri de infecție cu coronavirus - la un număr total de 1.131.699 de teste pentru SARS-CoV-2 prelucrate - dintre care 1.151 reprezintă îmbolnăviri nou depistate, la 21.135 de teste. Din numărul total de persoane diagnosticate cu COVID-19, 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare, 2239 au decedat, dintre care 33 în ultimele 24 de ore.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.