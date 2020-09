Irina Tănase, „lovită” în vizitele la Liviu Dragnea. Radu Banciu: „Ăștia s-au dus la pușcărie și se cred acolo Dumnezei” (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de miercuri seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, situația Irinei Tănase, care a fost lăsată fără dreptul de a profesa de către Consiliul de Mediere. Ea absolvise cursurile de mediator în vara anului 2019 și, în baza acestei calități, îl putea vizita pe „Liviu Dragnea de câte ori vrea în pușcărie, întrucât așa e leagea”, spune jurnalistul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.