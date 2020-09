Judecătoria Sectorului 4 l-a „exonerat” pe Radu Banciu de plata amenzii de 10.000 de lei: „Așa cum alții s-au dus la școală astăzi, noi ne-am dus la tribunal” (VIDEO)

Radu Banciu a anunțat că Judecătoria Sectorului 4 i-a dat dreptate și l-a exonerat de plata amenzii de 10.000 de lei, cu care fusese sancționat în perioada stării de urgență pe motiv că ar fi încălcat restricțiile de mobilitate intraurbană, când se întorcea de la serviciu, deși completase o declarație pe proprie răspundere.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Radu Banciu, „exonerat” de plata amenzii de 10.000 de lei

„Apropo de milițieni, pentru că tot v-am ținut atât timp atunci cu sufletul la gură, trebuie tot telegrafic să vă înștiințez prea-plecat astăzi că am avut verdictul. Așa cum alții s-au dus la școală astăzi, noi ne-am dus la tribunal, mai degrabă la Judecătoria Sectorului 4, și am avut câștig de cauză în procesul contra Poliției Române. Faimosul caz, celebru în țară – și am înțeles, și în străinătate – în care am fost amendat cu 10.000 de lei, adică 100 de milioane de lei vechi, pentru că am fost corect, pentru că am venit acasă respectând regulile. Ei, bine, instanța, Judecătoria Sectorului 4 ne-a dat dreptate și ne-a exonerat, citez, de plata acestei sume, cheltuielile de judecată urmând să fie suportate de Poliția Română. Evident, aceasta are timp, la comunicarea sentinței, când se va întâmpla acest lucru, să facă apel timp de 30 de zile. Oricum, știam că lucrurile au luat-o pe această cale, după ce Curtea Constituțională a României, practic, zădărnicise cumva planurile securității și miliției atunci, în acea perioadă, într-adevăr de tristă amintire, când ne băteau cu pulanul fără să știe de ce”, a declarat Radu Banciu, în ediția de luni seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, în care a abordat mai multe subiecte, printre care și debutul noului an școlar.

Cum a fost amendat Radu Banciu

În finalul lunii aprilie, Radu Banciu povestea cum a primit amenda. Tot atunci, el a explicat că, deși nu avea legitimație de serviciu și nici declarație de la angajator, completase o declarație pe proprie răspundere.

„Mi l-a dat, m-am uitat peste el. Plicul nu e aici, întrucât o să vă povestesc ulterior. Îl desfac, ies exact precum cu lozul în plic după ce îl achiziționezi – ai așa un moment în care ești în cumpănă, începi să te gândești dacă ajungi miliardar sau nu – așa că am făcut și eu câțiva pași, m-am uitat în stânga, în dreapta, apoi l-am desfăcut, tacticos așa, după care mă uit peste el. Nu știu de ce, pentru că de obicei nu știu să citesc chestiile acestea, dar mi-a căzut privirea direct peste sumă, plata, amenda, exact peste ea. Eu, care stătusem din seara de 9 aprilie și până în după-amiaza de 24 aprilie, cu ideea că am mierlit-o – 2.000 de lei. Îmi cade privirea exact peste sumă. Mă uit peste ea, 10.000 de lei. Suma este de 10.000 de lei, scrie și în paranteză, «contravenientul poate achita în termen de 15 zile 5.000 de lei». Iau plicul, mă uit, nume, prenume, datele din excepționalul buletin, după care încep să citesc. La «data de 8 aprilie 2020, ora 23:55, a săvârșit următoarele». Și aici începe descrierea, un text scris cam de un copil între clasa a II-a și a III-a. Zice așa, «sus-numitul, în calitate de pasager al autoturismului a susținut că se deplasează de la sediul B1 TV, program de știri, către domiciliul mai sus menționat, neavând asupra sa adeverință eliberată de către angajator sau legitimație de serviciu, susținând că le are la adresa de domiciliu». Într-adevăr, n-aveam adeverința eliberată de angajator, că era acasă în cealaltă geacă, n-am legitimație de serviciu, n-am avut niciodată de când sunt la B1, de nouă ani. N-am pentru ce, că eu nu fac teren. Se termină primul paragraf, dar nicăieri nu se explică în acest prim paragraf că aveam, totuși, declarația pe proprie răspundere completată corect la data respectivă, la primul punct, unde ți se permite să te întorci de la serviciu, acasă”, preciza Radu Banciu la acel moment.