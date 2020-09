Radu Banciu a circulat cu metroul din Drumul Taberei: Când am ajuns sus, ca în ”Alice în Țara minunilor”, se deschidea o altă lume. Ziceai că ești într-un mall (VIDEO)

Radu Banciu a relatat, în ediția de luni a emisiunii „Lumea lui Banciu”, experiența pe care avut-o circulând cu metroul din Drumul Taberei. Magistrala 5, singura construită în România după 1989, a fost inaugurată pe 15 septembrie.

Radu Banciu povestește cum a circulat cu metroul din Drumul Taberei

„Mergând spre stația Eroilor de unde tranzitezi spre stația care să te ducă spre Drumul Taberei nu există niciun indicator. În tren nu ți se spunea că la Eroilor este corespondență cu Magistrala 5, iar când coborai în stația Eroilor nu știai pe unde să o iei că nu era niciun indicator. (...) În București nu scrie nicăieri că Magistrala 5 este dată în folosință. Când ieși la Eroilor nu știi dacă o iei în stânga sau în dreapta, că nu scrie nimic. Eu am luat-o în dreapta, am urcat niște scări și am văzut-o pe una mai grăbită, gen studentă, și am zis «asta o fi, se duce spre Drumul Taberei, prea repede merge, pare că știe unde se duce». M-am dus în direcția aia și, la un moment dat, dădeai de o scară rulantă îngustă, se vedea că e nouă, și scria sus «Magistrala 5». Am urcat repede, câte patru trepte odată, și când am ajuns sus, ca în «Alice în Țara minunilor», se deschidea o altă lume. Acolo, o nouă stație de metrou, Eroilor 2, ziceai că ești într-un mall”, a povestit Banciu.

Banciu: 30 de ani i-a luat clasei politice să facă nouă stații de metrou

Odată cu magistrala de metrou din Drumul Taberei ”s-a făcut un pic de dreptate” pentru locuitorii din această zonă a Capitalei, adaugă Banciu.

”Zece stații au fost săpate, dar magistrala are șapte stații pe o parte și opt pe cealaltă, adică este o bifurcație după primele șase. (...) Stațiile arată bine, toate sunt diferite, sunt noi, metroul mergea însă prost că era weekend și mergea un tren la 7-9 minute. (...) Nu arată rău. Pentru cine locuiește acolo, pentru generațiile care abia s-au născut, în sfârșit s-a făcut un pic de dreptate pe traseul ăsta. Să vedem cât durează. Șinele, deocamdată, scârțâiau, metroul merge cu viteză destul de mică, dar hai să zicem că asta se poate remedia, nu e o catastrofă. (...) Asta va fi, practic, ultima mare ispravă a guvernanților noștri. 30 de ani i-a luat prostimii din clasa politică românescă, record absolut... 30 de ani i-a luat clasei politice să facă nouă stații de metrou, că Eroilor exista deja, acolo au mai săpat un pic”, a mai spus Radu Banciu.

Magistrala de metrou M5, secţiunea Râul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomiţei, are aproape șapte kilometri lungime şi e compusă din 10 staţii de metrou şi un depou: Râul Doamnei, Constantin Brâncuşi, Valea Ialomiţei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militară, Eroilor 2.

Contractele pentru construcția magistralei au fost semnate în primăvara lui 2011, iar lucrările au început la scurt timp după. Primul termen avansat pentru finalizare a fost 2015.