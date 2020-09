Radu Banciu: Această catastrofă de struțo-cămilă de USR-PLUS e cea care a încercat să-i dea foc lui Nicușor Dan, scoțându-l din propriul partid. Barna și Cioloș, niște pinguini (VIDEO)

Radu Banciu a vorbit, în ediția de marți a emisiunii Lumea lui Banciu, despre rezultatele alegerilor din unele orașe. Jurnalistul s-a referit și la victoria detașată a lui Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS, în lupta cu liberalul Nicolae Robu pentru Primăria Timișoara. Banciu a susținut că nu e niciun motiv de mândrie deoarece USR-PLUS, care nici măcar nu e un partid, ci o struțo-cămilă, nu are la activ decât o ”realizare”: aceea de a-l fi dat pe Nicușor Dan afară din proiectul pe care chiar el l-a creat.

„A căzut Nicolae Robu, care părea într-adevăr lipit de scaun după cele două mandate pe care le-a deținut. Conform PNL, el făcea treabă la greu, conform locuitorilor era jalnic, era chiar mai prost decât mandam Firea la București. Părerile sunt împărțite.

A câștigat Dominic Fritz, asistat de USR-PLUS, că ăștia nu-s un partid.

Această catastrofă de struțo-cămilă de USR-PLUS e cea care a încercat să-i dea foc actualului primar ales al Bucureștiului, scoțându-l din propriul partid la un moment dat. E singura faptă notabilă în catastiful istoric al USR. Asta au făcut! Și domnii Barna, Cioloș, niște pinguini ai politicii românești, încercau să-i dea în cap fondatorului acestei idei.

Asta pentru ăia care se fălesc că USR a câștigat niște primării. E ceva ordinar...

În fine, Dominic Fritz, probabil neștiind bine nici românește, nu știa nici pentru ce partid candidează.

În fine, o să vedem ce se va întâmpla la Timișoara, dacă se va putea face ceva acolo. 53% a luat Dominic Fritz, Robu - 29,2%, candidata PSD, una Voichița Lăzăreanu, a obținut 6,1%", a afirmat Radu Banciu.

