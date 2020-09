Radu Banciu: Poporul nu merită mai mult decât un Mitică Dragomir, la 30 de ani de la Revoluție. Nici unul dintre cei care au fost votați până acum, nu a făcut nimic

Radu Banciu a vorbit în ediția de joi seară a emisiunii "Lumea lui Banciu" despre ce s-a ales de România, la 30 de ani de la Revoluție, în contextul în care alegerile electorale bat la ușă. Potrivit jurnalistului, toți candidații din ultimele decenii au fost trași la indigo și n-au făcut nimic pentru țară. Colac peste pupăză, după atâtia ani de alegeri greșite, Mitică Dragomir candidează la Consiliul General al Muncipiului București.

"Cum să candidezi mă, la 30 de ani de la Revoluție, tu, un pușcăriaș, un golănel, un amărât la vremea respectivă, ai făcut pușcărie în epoca Ceaușescu, ai fost cine ai fost în toții anii ăștia și după 30 de ani, n-ai găsit nimic mai bun decât să candidezi la Consiliul Județean. Poporul ăsta nu merită mai mult decât un Mitică Dragomir la 30 de ani de la Revoluție, nu la 12 zile", a spus prezentatorul.

În opinia jurnalistului, faptul că Dumitru Dragomir candidează, ne arată că nici unul dintre candidații de pănă acum nu a fost diferit de tiparul aceluia care nu face nimic pentru țară, odată ce a ajuns în funcție.

"Ne duce la o întrebare mai generală, mai interesantă, sigur știm răspunsul, dar parcă ne facem de fiecare dată că nu-l știm. Bazându-mă și pe ce văd la televizor în ultima perioadă, mesaje care ne tot îndeamnă să alegem inteligent, să fim cu băgare de seamă, să avem prudența aia necesară prezenței la un examen de admitere atunci când ne ducem să votam. Ne îndeamnă ca și cum de alegerea noastră ar depinde soarta acestei țări. Vreau să vă reamintesc că cei care ne conduc de 30 de ani n-au făcut niciodată nimic pentru România.30 de ani s-a votat greșit. Nici unul dintre cei care au fost votați până acum, nu a făcut nimic, România neavând un grad de modernizare mai mare de nivelul anilor 80. Nici o realizare în nici un plan în 30 de ani. Totul este la pământ. Numai hoție la drumul mare. Foarte puține cazuri în care oamenii au fost prinși și care au plătit...Toți cei care ni s-au prezentat în față, de 30 de ani, erau la fel", a mai spus Banciu. Andreea Esca, de NERECUNOSCUT! Nimeni NU a mai văzut-o aşa pe vedeta PRO TV (FOTO)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.