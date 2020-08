Radu Banciu: Alegerile locale scot niște cretini și aduc alți cretini. Noi suntem cei mai păcăliți oameni din lume (VIDEO)

Radu Banciu a remarcat, în ediția de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu, că politicienii dau ca sigură desfășurarea alegerilor locale pe 27 septembrie, deși nu s-au făcut niciun fel de pregătiri. Jurnalistul a mai spus că oamenilor nu li s-a răspuns la multe întrebări despre coronavirus și că am ajuns să vorbim despre vaccinuri care nu vor fi gata niciodată: „Chiar putem să lansăm niște pariuri: oare ce va fi gata mai întâi, metroul din Drumul Taberei sau vaccinul împotriva COVID-19? Cota cea mai mare e niciunul și nici celălalt”.

„Alegerile locale vor avea loc, ne dau asigurări politicienii. Ceva între drastic și draconic, așa vor arăta alegerile locale numai că nu s-au făcut pregătiri. În sensul în care, de exemplu, va trebui să purtăm mască cu toții. Dar cum.... era să spun o vorbă mare... cum Dumnezeu te vor identifica pe tine cu buletinul, când tu ești cu masca pe figură? Să nu spuneți că toți trebuie să ne dăm masca jos, că nu vă cred. Păi, atunci n-am făcut nimic...

Se știe deja că nu vor fi făcute excepții și nici excese, în sensul că nu se va vota până dimineața, ca diaspora la alegerile prezidențiale. De data asta, programul nu va fi prelungit. Nu vor fi suplimentate secțiile de votare.

Imaginați-vă unde se va ajunge într-un moment în care veștile sunt un pic îmbucurătoare. Am văzut o depeșă a agențiilor străine, în această seară, că pentru prima dată în 5 - 6 săptămâni pare că epidemia de COVID a avut 24 de ore dificile, în sensul în care un pic, un pic, un pic la nivel planetar epidemia a lăsat o pic mai moale. O rază de speranță imesă peste planetă.

Deci alegerile locale se vor desfășura chiar dacă nimic nu e pregătit. Nu se știe practic ce se va întâmpla. Cum se va dezinfecta, cum vor sta oamenii la coadă, unde e distanțarea socială, ce înseamnă toate astea, de dragul a ce? A niște alegeri care scot niște cretini și aduc alți cretini. Noi suntem cei mai păcăliți oameni din lume”, a afirmat Radu Banciu.

