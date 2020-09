Radu Banciu: Am anunțat cu o zi mai devreme, cum am făcut și cu data localelor – alegeri parlamentare pe 6 decembrie, de Moș Nicolae. Pentru cei care le vor mai apuca (VIDEO)

Radu Banciu a amintit, în ediția de joi seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, că a anunțat că 27 septembrie va fi data alegerilor locale, înainte ca acest lucru să fie anunțat oficial. La fel s-a întâmplat și în cazul parlamentarelor, despre care el spunea încă de ieri că vor avea loc în 6 decembrie, lucru stabilit formal în ședința de Guvern de astăzi a cabinetului liberal condus de Ludovic Orban.

