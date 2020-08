Radu Banciu: Ca un balaur din acela care scuipă foc, Marcel Ciolacu a înnebunit când a văzut că l-au trădat ai lui, ceea ce era de așteptat pentru că PSD și-a mai dat o dată jos propriul guvern (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de luni seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, eșecul înregistrat de PSD la moțiunea de cenzură, care nu a mai ajuns să fie nici dezbătută, nici votată în ședința de luni a plenului reunit al Parlamentului din cauză că nu a fost întrunit cvorumul necesar.

