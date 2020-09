Radu Banciu a comentat, în ediția de marți seară a emisiunii „Lumea lui Banciu”, descoperirea planetei Pi, o exoplanetă care are dimensiuni similare cu ale Terrei și care a primit această denumire pentru că încheie o orbită completă în jurul stelei sale la fiecare 3,14 zile.

Radu Banciu, despre descoperirea exoplanetei Pi

„Fraților, bine ați venit! Ne gândeam, făceam o socoteală. Câți ani ar avea Ion Iliescu dacă ar trăi pe planeta Pi, având în vedere că pe planeta asta un an înseamnă 3,14 zile? Vă dați seama, cu toți am fi milionari, miliardari cu vârsta? Ar trebui chiar tăiat un zero și vorbit la Banca Națională, da, la domnul Isărescu, la domnul Vasilescu, acolo, să mai taie un zero sau poate chiar mai mulți, ca să avem niște ani cât de cât suportabili. Știți că s-a descoperit o nouă exoplanetă, pe care pământenii au denumit-o inteligent planeta Pi, întrucât se pare că – ne-a picat și nouă ca pe bombeu, nouă, de fapt celor de la NASA până la urmă, această idee – această planetă încheie o orbită completă în jurul stelei sale la fiecare 3,14 zile, ceea ce înseamnă că un an nu durează 365 de zile acolo, ci 3,14 zile. Gândiți-vă, totuși, că nu ne-a trecut chiar glonțul pe la ureche, întrucât această planetă e departe de noi, dar dacă s-ar fi trăit pe această planetă – că temperatura este de 177 de grade Celsius, deci nu este locuibilă pentru noi – Ion Iliescu n-avea 90 de ani, avea câteva milioane, câteva miliarde ani. Ei, iată, că sunt, totuși, unii chiar mai nefericiți decât noi sau ar putea fi”, a declarat Radu Banciu, în direct pe B1 TV.

Radu Banciu a scos în lumină o caracteristică deosebită a exoplanetei Pi, și anume că „este cea mai disciplinată planetă”.

„Ce ne surprinde în al doilea rând, că nu putem să trecem peste un subiect ca acesta chiar atât de ușor, totuși, este că ni s-a transmis de la NASA că această planetă se învârte în jurul axului său, în jurul stelei sale – are o stea acolo, pe care o ține legată de o sfoară – cu o precizie de ceasornic. Adică este cea mai disciplinată planetă. Stau și mă gândesc, domnule, cine organizează, cine aranjează toate lucrurile acestea în univers, oare cum este posibil acest lucru? Cine o fi determinat planeta asta, cum a ajuns ea, cine a creat-o? Sigur, sunteți în campania electorală, răspunsurile cu câți sunteți mai neștiutori cu atât vă vin mai repede în gură, dar nu sunt astea”, a mai spus Radu Banciu.

