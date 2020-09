Radu Banciu: Cei care au trăit momentul Colectiv nu-l mai pot repara niciodată. Pentru asta, Piedone a ieșit primar în Sectorul 5. Asta e Capitala României! (VIDEO)

Rezultatele provizorii ale alegerilor din Sectorul 5 arată că Primăria a fost câștigată de Cristian Popescu Piedone. Cei mai mulți dintre alegătorii de acolo au pus astfel ștampila pe Piedone. N-a contat faptul că acesta a fost condamnat, în primă instanță, la opt ani și șase luni de închisoare în dosarul deschis după incendiul de la ”Colectiv”, tragedie ce a dus la moartea a 65 de persoane. Situația l-a revoltat și pe Radu Banciu. În ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu, acesta a spus că-i dorește răul lui Piedone, să facă 15 ani de pușcărie, pentru răul pe care, la rândul său, l-a făcut unor oameni.

„Cristian Popescu Piedone știa că-i Băluță la 4 și nu poate să-l bată și s-a dus la 5 și a câștigat el, bă! Bă, e Piedone Primarul Sectorului 5!!

Vine pușcăria acuma, că am înțeles că se judecă deja apelul. Opt ani jumate a luat în primă instanță. L-a votat Bucureștiul. A zis: „Lasă-l, dă-l dracu de Colectiv, că și eu i-aș fi omorât pe ăia dacă puteam; las să vină Piedone...”.

Dar el a luat șpagă atunci. Am înțeles că zicea domnul Mănăstire că noi nu vrem răul nimănui. Ba da, îl vrem! Vreau răul domnului Piedone și nu aș vrea să ia opt ani și jumătate, aș vrea ca în apel să ia 15 ani. Și, cum el nu știe să scrie, să stea 15 ani la pușcărie, pentru că lucrul ăla se putea întâmpla de oricâte ori, se putea întâmpla absolut oricui, iar cei care au trăit acel moment nu-l mai pot repara niciodată.

Pentru asta, el a ieșit primar în Sectorul 5. Asta este Capitala României!”, a afirmat Radu Banciu.

