Radu Banciu: Copiii români, printre cei mai fericiți în lume, dar și penultimii la citire și matematică. Acolo unde mizeria e cât casa și prostia a umplut tot văzduhul, acolo fericirea e pură (VIDEO)

Radu Banciu a comentat, în ediția de joi seară a emisiunii Lumea lui Banciu, un studiu UNICEF potrivit căruia 85% dintre copiii români cu vârste de 15 ani sunt mulțumiți de viața lor. Asta ne plasează pe locul 3 în lume la acest capitol. Pe de altă parte, aceeași copii români sunt penultimii în lume la citire și matematică. Studiul mai arată că adolescenții din Japonia, țară extrem de dezvoltată, sunt nefericiți. La fel și cei din Marea Britanie. Concluzia lui Banciu, pe scurt: cu cât ești mai deștept, cu atât ești mai nefericit.

„S-au făcut niște studii la nivel mondial, acum că tot ne despărțim de viață. Am ieșit printre cei mai fericiți. Fabuloase sondaje! Acolo unde mizeria e cât casa, unde prostia a umplut tot văzduhul, acolo fericirea e pură, bă, fraților! Optimismul și astea... Măcar o să murim împăcați.

Revenim la copii, că ei sunt viitorul țării. Nu mai avem viitor, dar mai sunt copii, să știți, și sunt chiar fericiți. Fericirea copiilor noștri e, într-adevăr, neprețuită.

Potrivit unui mare studiu făcut pe mai multe valențe la nivel de UNICEF, s-a stabilit că țara noastră se situează pe locul al treilea pe glob, în ceea ce privește satisfația de viață la vârsta de 15 ani. 85% dintre copiii români cu vârsta de 15 ani sunt mulțumiți de viața lor. Doar două țări sunt deasupra noastră: Olanda, cu 90% satisfacție, și Mexicul - 86%”, a afirmat jurnalistul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.