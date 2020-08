Radu Banciu: Dacă 6,3% din persoanele infectate cu coronavirus sunt elevi, înseamnă că începutul anului școlar va paraliza România. Va fi dezastru (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de luni a emisiunii Lumea lui Banciu, că „începutul anului școlar va paraliza România” și că „va fi dezastru”. A făcut precizarea în contextul în care, tot luni, premierul Ludovic Orban a declarat că 6,3% din cazurile de coronavirus din România sunt raportate în rândul copiilor. Banciu a mai afirmat că nu va mai dura mult și România va depăși China, țara din care a izbucnit pandemia, la numărul de îmbolnăviri cu COVID-19.

„6,3%, spune premierul Orban, dintre cazurile de coronavirus sunt în rândul elevilor, în momentul de față, în România. Și școala n-a început. Deci din peste 79.000 de mii de cazuri, că mâine trecem de 80.000, în sfârșit. În curând intrăm în urna a doua și practic, fraților, ce paradox!, ce viață minunată!, în maximum o săptămână România va depăși China la coronavirus. Sigur, chinezii nu mai declară de vreo trei luni absolut nimic.

Deci dacă ne luăm după statistică, România se pregătește să depășească Republica Populară Chineză la cazuri de coronavirus. Mai avem 6.000 de cazuri și i-am luat pe chinezi. Asta înseamnă maximum o săptămână.

Sigur, ne așteptăm ca numărul de cazuri să scadă în România întrucât începe anul școlar, vin alegerile și poate autoritățile n-ar mai fi chiar atât de interesate să ne dea câte 1.300, 1.400 de bucăți pe zi.

Deci 6,3% din cazuri sunt copii. Păi, înseamnă că începutul anului școlar va paraliza România în ritmul ăsta pentru că, vă dați seama, va fi dezastru.

Prim-ministrul spune că elevii vor trebui să poarte mască și în timpul orelor. Profesorii de asemenea, chiar și personalul non-didactic, mai nou așa li se spune femeilor de serviciu, va trebui să poarte mască. Toată lumea va trebui să poarte mască. Să zicem că în timpul orei nu e o tragedie, dar ce-o să facă elevii în pauză? Ăștia care stau câte 7-8 ore la locul lor de muncă”, a afirmat Radu Banciu.

