Radu Banciu: Dacă Bugs Bunny ar fi fost votat 30 de ani la rând, nu făcea mai puțin decât ăștia care au fost votați peste tot în România (VIDEO)

Radu Banciu a susținut, în ediția de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu, că nu înțelege apelurile unora către populație de a ieși la vot, în condiițiile în care românii, de 30 de ani, aleg numai prost. Jurnalistul se întreabă retoric care sunt șansele ca alegătorii să voteze de data asta pe cineva potrivit, în condițiile în care de zeci de ani au votat degeaba și fără rezultat.

Radu Banciu: Șansele ca unul bun sau mai mulți bani să vină azi care or fi dacă 30 de ani rezultatul e zero?

„Nu sunt nervos pe proștii de acasă, eu sunt nervos pe proștii de la TV. Că noi, jurnaliștii, am distrus și sportul, și politica, bă, cu lipsa noastră de pretenții și exigențe!

Cum să vii tu la televizor și să-mi spui să votez?

Suntem cu toții de acord că de 30 de ani am votat degeaba. Deci tot ce s-a votat până acum, 30 de ani, n-a contat absolut deloc, deci toate voturile care s-au dat până acum în stânga, în dreapta, în centru au fost gratuite și inutile. Nimeni nu poate să spună ”bă, tată, s-a făcut ceva în țara asta”. Sau, dacă vin și spun asta, deși sunt puțini care pot să pretindă, poate rudele ălora care au fost la Putere, vin și le spun așa: oricine ar fi fost în locul lor, noi, de exemplu, de la masa asta, puținul care s-a făcut îl făceam și noi.

Deci la ce a făcut România în 30 de ani, și un iepure dacă era votat... Dacă Bugs Bunny ar fi fost votat 30 de ani la rând, nu făcea mai puțin decât ăștia care au fost votați peste tot în România. Aici nu cred că e nicio discuție. Niciun șpăgar din ăsta plătit de vreun partid, jurnalist din ăsta de pe la vreun post important de televiziune nu poate să pretindă contrariul.

Deci suntem pe zero. De aici înainte care sunt șasele, ducându-ne la vot, să nimerim mai bine de data asta? Adică avem 30 de ani pe rastel numai zero, deci audiența de sus până jos e zero de 30 de ani. Credeți că de data asta s-a schimbat ceva? Credeți că e vreo diferență între 2020 și 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 și tot așa până azi, ani în care am votat degeaba? Eu zic că nu. Eu mă bazez pe cifre.

Șansele ca unul bun sau mai mulți bani să vină azi care or fi dacă 30 de ani rezultatul e zero? De ce nu puneți problema și așa când îi îndemnați pe oameni să meargă la vot?”, a afirmat jurnalistul.ȘOC ÎN SHOWBIZ! JADOR a FURAT un ceas de 8.000 de euro dintr-un magazin. CE A URMAT, te va lăsa fără cuvinte

Radu Banciu: În fiecare zi o să scoatem la iveală imbecilitatea și impostura fără margini a clasei politice

Luni, Banciu a afirmat că în ultima săptămână de campanie electorală va avea grijă în fiecare zi să scoată la iveală „imbecilitatea și impostura fără margini a clasei politice”.

„Uitați-vă la clasa politică. E vreunul care doarme în cort sau în vreo școală dezafectată să spună ”domnul Banciu, n-am reușit”? Toți au reușit, unii cu mame sau tați care sunt, de fapt, tot ei, unii cu mătuși, tot felul de neamuri, unii pur și simplu au plecat cu cât au agonisit și nu mai știe nici dracu de ei, dar nu a rămas niciunul în chiloți. Toți au cel puțin cât are un om obișnuit, deși ei n-au făcut nimic la serviciu. Randamentul lor e zero”, a spus jurnalistul.

Politicienii insistă cu scrutinul pentru că ei, escrocii națiunii, trebuie votați. Alegerile astea sunt numai pentru proști, a mai susținut Banciu, într-o ediție anterioară.