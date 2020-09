Radu Banciu, despre deschiderea metroului din Drumul Taberei: Vor introduce garnituri vechi de 40 de ani. Asta e Capitala României

Radu Banciu a vorbit în ediția de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu despre faptul că magistrala de metrou din Drumul Taberei ar putea fi dată în folosință în acest weekend. Prezentatorul a spus că, pe lângă faptul că construcția a durat inimaginabil de mult, realizarea acesteia a fost un jaf de proporții.

"Cică s-ar inaugura metroul din Drumul Taberei în acest weekend, mă rog, s-ar inaugura, ar veni tabletele, ar veni vaccinurile, mănușile chirurgicale, măștile, ei bine va venit și metroul la un moment dat, dacă va veni. Vor circula totuși, pe lângă cele 10 metrouri de tip "Bombardier", alea argintii, le știu bucureștenii, metrouri vechi de pe vremea lui Nea Nicu. Acestă magistrală a început să fie săpat terenul acolo, s-au semnat contractele în primăvara lui 2011, atunci au și început lucrările, cu mai bine de 9 ani în urmă. Ar fi trebuit să dureze 36 de luni, adică 3 ani. Toate guvernele care au trecut de atunci în special Guvernul Ponta, el a prin cea mai mare perioadă, n-au făcut nimic, decât au furat,. S-a furat tot ce s-a putut. Pe nimeni nu interesa o magistrală de metrou, cu atât mai puțin pe oamenii politici. Ca furăciunea să fie incomensurabilă s-a licitat separat pentru macaz, sistemele de semnalizare și automatizare liniile alea...Astea s-au licitat separat, au fost numeroase contestații, cât să convină guvernelor de la momentul respectiv și semnate definitiv abia în 2019, deși au demarat în 2011, n-aveau nici o șansă", a comentat jurnalistul.

