Radu Banciu: Elevii nu au unde se ducă. Practic, școlile nu sunt pregătite. Va fi o debandadă fără precedent

Radu Banciu a vorbit în ediția de luni seară a emisiunii "Lumea lui Banciu" despre cât de nepregătite sunt școlile din România, în plină pandemie și când începutul anului școlar bate la ușă. Potrivit prezentatorului, după redeschidere va fi haos, nimeni nu va știi ce are de făcut, iar cei mai afectați vor fi copii, care nu vor reuși să învețe mare lucru.

"Parcă mai mult vorbim de reluare școlilor, mai mult ca niciodată, deși școala nu mai are nicio valoare și chiar dacă ar mai avut, este diluată de situația sanitară și disperată a școlilor din România. Elevii nu au unde se ducă, practic, școlile nu sunt pregătite nici măcar cât sunt pregătite spitalele, că măcăr acolo a fost iureș, în școală nu s-a întâmplat nimic...

Școlile nu sunt pregătite, dascălii nu știu ce să facă, elevii sunt în expectativă, așteaptă ultimele ordonanțe pe 10 septembrie, adică în acaestă săptămână, joi când chipurile vor fi luminati definitice se va intâmpla lunea viitoare", a afirmat jurnalistul.

