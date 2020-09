Radu Banciu, despre amânarea alegerilor: PSD ar vrea, dar nici dacă se amână nu e foarte rău. Ei pot treacă cu japca legea pensiilor și să-i încuie rău pe liberali

Radu Banciu a comentat în editia de marți seară a emisiunii Lumea lui Banciu amânafrea alegerilor parlamentare, care ar trebui să aibă loc în decembrie. Jurnalistul a explicat că este posibil ca atât PNL-ul și PSD-ul să se bucure de anumite avantaje, indiferent de situație.

"Alegerile parlamentare din decembrie, de Moș Nicolae ar putea să fie amânate, până în martie cum se întâmplă pe planetă. PNL-ul și-ar dori să fie alegeri că poate Moșul le-a aduce și lor o portocală poate chiar și o banana.

Pe de altă parte și PSD ar vrea, dar nici dacă se amână nu e foarte rău, ei pot treacă cu japca legea asta a pensiilor și să-i încuie rău pe liberali. Fiecare se gândește că la primăvara ca va fi mai rău. S-ar putea ca lucrurile să fie și mai rele pentru PSD chiar dacă în momentul de fața partidul care se află la guvernare se uzează. Pe dea altă parte ar putea că pana în martie lucrurile să meargă mai bine, pandemia să-i omoare pe liberali șă rămână numai pesediștii. Din fericire pentru noi, nimeni nu știe ce se va întâmpla nici in decembrie, nici in martie 2021", a explicat prezentatorul.

"Haideți să ne grăbim cu ele că, dacă oamenii au ieșit acum cu COVID-ul, poate mai reușim să-i tragem un pic in stradă si-n decembrie. Pe de altă parte, zice PNL-ul, am castigat destul de clar acum, n-aveam cum să ne uzăm atât de rău, cât dracu de prosti să fim, până în decembrie deja lumea să se întoarcă la PSD. Haideți să profitam de momentul asta. Până își dau seama ca am început să furam, sa ne mai voteze o dată și după aia potopul, tată.Dacă ne votează și în decembrie, chiar nu mai contează", a comentat Banciu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.